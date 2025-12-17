زمان افتتاح مقر کنفدراسیون کبدی آسیا در ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، هشتم اسفند ماه ۱۴۰۱ مجمع انتخاباتی کنفدراسیون آسیا برای نخستین مرتبه به میزبانی ایران در ارومیه و با حضور مونی سامی رئیس فدراسیون جهانی و محمد سرور دبیرکل فدراسیون جهانی برگزار شد. در این انتخابات عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی ایران با مجموع ٢٥ رأی به عنوان رئیس کنفدراسیون کبدی آسیا انتخاب شد.

با توجه به انتخاب اورسجی به عنوان ریاست کنفدراسیون کبدی آسیا قرار بر این شد که مقر این فدراسیون هم در ایران باشد. بر همین اساس قرار است تا پایان دی ماه ۱۴۰۴ مقر کنفدراسیون کبدی آسیا افتتاح شود.

به گفته عباس اورسجی، فدراسیون کبدی ساختمانی را در خیابان حجاب تحویل گرفته است که هم‌اکنون در حال تعمیر و بازسازی قرار دارد و پس از پایان عملیات بازسازی تا پایان دی‌ماه به‌عنوان محل استقرار کنفدراسیون کبدی آسیا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.