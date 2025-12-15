فرهاد کمال غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تیم ملی برای حضور در بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ سانیا گفت: ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی در پیش است و فکر میکنم کبدی یکی از معدود رشتههایی باشد که برای ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. ما همیشه در این رشته مدال طلا داشتیم و حفظ این مدال در هر دوره کار راحتی نیست. تلاش ما این است که با برنامهریزی دقیق و تمرینات منظم این عنوان را دوباره به دست بیاوریم.
وی افزود: اولین اردوی آمادهسازی تیم را در مجموعه بعثت فدراسیون کبدی برگزار کردیم و ۲۹ بازیکن هم به این اردو دعوت شدند. تا این لحظه حدود ۱۲ کشور در این مسابقات ثبت نام کردند که رقبای اصلی ما پاکستان و هندوستان هستند که طبیعتاً هندوستان مهمترین حریف ماست. سالهاست که آنها ما را به عنوان رقیبی جدی میبینند و ما هم برنامههای ویژهای برای مقابله با آنها داریم.
کمال غریبی ادامه داد: ممکن است به نظر برسد که روند آمادهسازی کمی دیر شروع شده اما واقعیت این است که بازیکنان از قبل در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور شرکت کردهاند و آمادگی نسبی خوبی دارند. ما فعلاً میگوئیم حدود ۵۰ درصد آماده هستند ولی با ۵ ماه زمان باقیمانده تا مسابقات مطمئنم که میتوانیم به سطح مطلوب برسیم و بازیکنان به فرم ایدهآل برسند.
سرمربی تیم ملی کبدی ساحلی در مورد چالش سنگین مقابل هندوستان رقیب سنتی ایران، افزود: در کبدی کلاسیک بازیکنان ما اغلب به هندوستان میبازند و همین موضوع در کبدی ساحلی هم باعث شده حساسیتها بیشتر شود. سالهای قبل مشکلاتی از لحاظ مدیریت فدراسیون آسیا و نفوذ آنها روی داوران داشتیم اما خوشبختانه در سالهای اخیر وضعیت بسیار بهتر شده است. رئیس کنفدراسیون آسیا آقای عباس اورسجی کارنامه بسیار خوبی دارد و اکنون ما میتوانیم داوران بیشتری اعزام کنیم که این مسأله تأثیر زیادی روی عدالت رقابت دارد.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این دوره از ۲۹ بازیکن دعوت شده که در نهایت ۶ نفر به همراه دو مربی به بازیها اعزام میشوند. این ترکیب با تجربه و توانمند شانس بسیار خوبی برای کسب مدال به ما میدهد. بچهها انگیزه بالایی دارند و با روحیه قهرمانی در اردوها حاضر میشوند.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات مدیریتی فدراسیون اینگونه توضیح داد: با پایان دوران ریاست اورسجی در دی ماه و اداره موقت فدراسیون توسط سرپرست هیچ نگرانی نداریم. قرارداد ما با فدراسیون است و هدف اصلیمان هم موفقیت تیم ملی است. هر کسی مسئولیت فدراسیون را بر عهده بگیرد هدفش باید قهرمانی تیم ملی باشد و این مسیر برای ما تغییر نمیکند.
کمال غریبی در پایان گفت: آخرین رویداد بینالمللی که تیم ما در آن حضور داشت مسابقات قهرمانی جهان سال گذشته بود که خوشبختانه ایران در این مسابقات عنوان قهرمانی را به دست آورد. بازیکنان عملکرد فوقالعادهای داشتند. در طول چند دوره ریاست آقای اورسجی منصفانه بخواهیم ارزیابی کنیم عملکرد فدراسیون بسیار مثبت بوده است. اعزام بازیکنان به لیگهای هندوستان، رشد لیگهای داخلی و شکلگیری فدراسیونهای جدید در کشورهای همسایه مانند ازبکستان و ارمنستان همه نشاندهنده تلاش و برنامهریزی دقیق ایشان است. واقعاً نمیتوان گفت این موفقیتها اتفاقی است؛ حضور او در کنفدراسیون آسیا تأثیر زیادی روی توسعه کبدی داشته و ما از این بابت خوشحالیم.
