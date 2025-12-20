عباس اورسجی رئیس فدراسیون کبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههای تیم ملی و فعالیتهای فدراسیون اظهار کرد: با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره دوم ریاست فدراسیون و باقی ماندن کمتر از ۲۰ روز تا پایان آن همچنان با عشق و علاقهای که به ورزش کبدی دارم در کنفدراسیون آسیا فعال خواهم بود و آماده برگزاری مسابقات مهمی از جمله رقابتهای ناگویای ژاپن و بازیهای ساحلی چین در ابتدای اردیبهشت ماه هستیم.
وی افزود: هماکنون اردوهای تیمهای ملی در حال برگزاری است. در بخش ساحلی اردوها در مجموعه ورزشی بعثت تهران برگزار میشود و در مناطق جنوبی نیز برنامهریزی شده تا تیمها آماده مسابقات قهرمانی آسیا در اسفند ماه در مالزی شوند. همچنین در ابتدای بهمن ماه اردوهای تیمهای ملی برای مسابقات ناگویای ژاپن آغاز خواهد شد.
برنامههای تیم ملی آقایان و میزبانیهای بینالمللی
اورسجی درباره تیم ملی مردان گفت: برنامهریزی برای تیم ملی آقایان نیز در حال انجام است و انتخاب تیم از دل مسابقات داخلی خواهد بود. علاوه بر این ایران هم چون گذشته میزبان شایسته مسابقات بینالمللی خواهد بود و خرداد ماه سال آینده اصفهان میزبان سومین دوره مسابقات قهرمانی جوانان جهان خواهد بود.
آینده مدیریتی و انتخابات فدراسیون
رئیس فدراسیون کبدی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم خود برای حضور مجدد در انتخابات فدراسیون اظهار کرد: من به عنوان رئیس فدراسیون آسیا قصد دارم این کرسی را تثبیت کنم و در صورت رضایت جامعه کبدی و مجمع فدراسیون مسیر مدیریتی خود را ادامه خواهم داد. هدف ما توسعه ورزش کبدی در عرصه بینالمللی و گسترش همگانی این رشته است.
دستاوردهای دوران ریاست
اورسجی در واکنش به این سوال که مهمترین دستاوردش برای ورزش کبدی ایران چه بوده است؟ گفت: بزرگترین دستاورد کسب کرسی در کنفدراسیون آسیا بود که باعث رشد ورزش کبدی شد. میزبانی مسابقات قهرمانی جهان، افزایش تعداد داوران، مربیان و ورزشکاران، حضور کبدی در بازیهای آسیایی جوانان و کسب دو مدال طلا در بازیهای جاکارتا از دیگر نقاط برجسته دوران خدمت ماست.
چالشها و مدیریت فدراسیون
وی درباره چالشهای فدراسیون در چند سال اخیر عنوان کرد: چالش جدی وجود نداشته است. طبیعی است که در ورزش نقد و اظهار نظر وجود داشته باشد اما ما با مدیریت مشارکتی و همکاری رؤسای هیئتها، مربیان، داوران و پرسنل فدراسیون توانستیم کار را به خوبی پیش ببریم.
کادر فنی تیم ملی و استفاده از مربیان داخلی
رئیس فدراسیون کبدی در پاسخ به پرسشی درباره کادر فنی تیم ملی تصریح کرد: اعتماد کامل به مربیان داخلی داریم و برنامه ما استفاده از مربیان داخلی است. این تصمیم در جلسات اخیر بررسی و تأیید شده است و قطعاً در بازیهای آسیایی ناگویا برای هدایت تیم ملی از مربیان داخلی بهره خواهیم برد.
افتتاح مقر جدید فدراسیون
اورسجی در پایان درباره افتتاح مقر جدید فدراسیون گفت: مقر جدید در خیابان حجاب همجوار فدراسیون کبدی قرار دارد و پیشبینی میکنیم تا پایان دی ماه آماده شود.
