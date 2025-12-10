سیلاب موجب خسارت در بخش های شهری و روستایی آبدانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد نورمحمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از مناطق مختلف آبدلنان با اشاره به فعالیت گسترده سامانه بارشی اخیر اعلام کرد: از ابتدای فعالیت سامانه تاکنون میزان بارش‌ها در شهرستان آبدانان به ۱۶۵ میلی‌متر رسیده است که این حجم بارندگی موجب بروز خساراتی در سطح شهر و روستاهای اطراف شده است.

وی با بیان اینکه چند واحد زیرزمینی تازه‌ساخت دچار آب‌گرفتگی شده‌اند، افزود: اکیپ‌های امدادی هلال‌احمر در همان ساعات اولیه در محل حاضر شده و عملیات تخلیه آب منازل در حال انجام است.

فرماندار آبدانان درباره خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها تصریح کرد: استخر سراب بر اثر شدت بارش و سیلاب تخریب شده و لوله‌های انتقال آب شرب روستاهای پشت‌قلعه، جابر انصار، هفت‌چشمه و شهرک هزارانی در چند نقطه دچار شکستگی شده است. ارزیابی دقیق خسارات و ترمیم خطوط انتقال آب پس از فروکش کردن سیلاب انجام خواهد شد.

نورمحمدی درباره تأمین آب شرب روستاها با اشاره به اینکه در روستاهای جابر انصار و پشت‌قلعه تا امروز مشکلی وجود ندارد؛ زیرا منبع ذخیره آب این روستاها پر است، گفت: آب روستای شهرک هزارانی نیز از مسیر دیگری منتقل شده و مشکل کم‌آبی تا حد زیادی برطرف شده است و برای روستای هفت‌چشمه نیز در صورت نیاز، تأمین آب از طریق تانکر صورت می‌گیرد.

فرماندار آبدانان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و گفت: متأسفانه سیل‌بندهای سطح شهر قدیمی هستند و حجم فعلی آب بالاتر از ظرفیت این سازه‌هاست؛ به همین دلیل امکان مهار سیلاب وجود نداشت.

وی افزود: نبود عملیات آبخیزداری در شمال شهر نیز باعث ورود حجم قابل توجهی از روان‌آب‌ها به داخل شهر شده است.