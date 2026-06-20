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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

پیام رئیس‌کل بیمه مرکزی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد ناظر صنعت بیمه

پیام رئیس‌کل بیمه مرکزی به مناسبت سالروز تأسیس نهاد ناظر صنعت بیمه

رئیس‌کل بیمه مرکزی ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، در پیامی پنجاه و پنجمین سالروز تأسیس نهاد ناظر صنعت بیمه را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، موسی رضایی رئیس‌کل نهاد ناظر صنعت بیمه ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، در پیامی پنجاه و پنجمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نیم قرن صیانت از اعتماد و انتظام اقتصادی

سالروز تأسیس بیمه مرکزی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت بیش از نیم قرن تدبیر و صیانت از نظام تاب‌آوری و سلامت مالی کشور است.

این نهادِ پناه، در جایگاه تنها متولی حاکمیتی و ناظر فرادستی، رسالت خطیر هدایت، نظارت و حمایت را عهده‌دار بوده و در طول دهه‌های متمادی، نقشی بنیادین در صیانت از ثروت‌های ملی، ارتقای رقابت‌پذیری و پویایی بازار بیمه کشور ایفا کرده است.

هم‌زمانی این روز مهم با ایام حزن و عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یادآور این حقیقت است که مسئولیت‌پذیری، ایستادگی در مسیر حق و صیانت از حقوق آحاد جامعه، ریشه‌ای ژرف در فرهنگ عاشورا دارد.

پیروی از مکتب حسینی در عرصه خدمت‌رسانی اقتصادی، تجلی‌بخش جهادِ بی‌وقفه، تکریم انسان‌ها و تلاش مخلصانه برای گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم در روزهای سخت است.

به همین مناسبت، ضمن تسلیتِ سوگواری این ایام شریف، از تلاش‌های مخلصانه و تعهد بی‌وقفه همه همکاران و جهادگران صنعت بیمه که در مسیر رشد اقتصادی کشور گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

بی‌تردید، کارگزاران و کارکنان بیمه مرکزی در احقاق حقوق ذی‌نفعان، به‌ویژه بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان حوادث، نقشی متمایز دارند. تعهدی راسخ که در مواجهه با ناملایمات، جلوه‌ای درخشان از حمیت سازمانی و خدمت صادقانه را به تصویر می‌کشد.

همکاران سختکوش من با تأسی به سیره حق‌طلبی و عدالت‌خواهی، همواره پیش‌رانِ آرامش خاطر جامعه و تحکیم‌بخشِ اعتماد عمومی بوده‌ و خواهند بود.

جوهره و گران‌بهاترین دارایی صنعت بیمه، اعتماد است و بیمه مرکزی به عنوان دیده‌بان حکمرانی این صنعت، مأموریتی کلان در صیانت از این سرمایه اجتماعی بی‌جایگزین بر عهده دارد.

اعتماد مردم به صنعت بیمه، محکم‌ترین پشتوانه برای رشد و کارآمدی بیشتر این صنعت در اقتصاد جامعه است؛ از این رو، حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند، یک وظیفه ملی و راهبردی به شمار می‌رود.

مرور کارنامه این نهاد در روزهای دشوار و در رهگذر ابتلائات عظیمی همچون حادثه بندر شهید رجایی و نیز بحران‌ها و تلاطم‌های اخیر، گواهی است بر اینکه صنعت بیمه و فرادستِ آن، بیمه مرکزی، با تمام توان در کنار آسیب‌دیدگان ایستاده و در فرآیند جبران خسارات و ایفای تعهدات، نقشی کارآمد، مقتدرانه و شایسته تحسین ایفا کرده‌اند؛ عملکردی پایدار که دگرباره مبرهن ساخت بیمه، نه صرفاً یک سازوکار مالی، بلکه پناهگاهی استوار و مأمنی امیدبخش برای روزهای ناهموار زندگی مردم است.

امروز نیز بیمه مرکزی با اتکا به رویکردی تحول‌خواه و آینده‌نگر، گام‌های استواری در مسیر توسعه فناوری، هوشمندسازی فرآیندها و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و عملیاتی برداشته است تا طعم شیرین خدمات بیمه‌ای، با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و سهولت افزون‌تر به کام جامعه بنشیند.

این گام تحولی، علاوه بر ارتقای کیفی خدمات و شفافیت نهادی، مایه تجلی عدالت بیمه‌ای و تسهیل دسترسی همگانی به خدمات حاکمیتی است.

در پایان، با تسلیت مجدد ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت سالروز تأسیس بیمه مرکزی، از آستان حضرت حق، دوام توفیقات، سلامت و عزت روزافزون همه خادمان این عرصه را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسألت دارم.

کد مطلب 6865497
علی فروزانفر

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