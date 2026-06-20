به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیمه مرکزی، موسی رضایی رئیس‌کل نهاد ناظر صنعت بیمه ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری سیدالشهدا (ع)، در پیامی پنجاه و پنجمین سالروز تأسیس بیمه مرکزی را تبریک گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

نیم قرن صیانت از اعتماد و انتظام اقتصادی

سالروز تأسیس بیمه مرکزی، فرصتی مغتنم برای پاسداشت بیش از نیم قرن تدبیر و صیانت از نظام تاب‌آوری و سلامت مالی کشور است.

این نهادِ پناه، در جایگاه تنها متولی حاکمیتی و ناظر فرادستی، رسالت خطیر هدایت، نظارت و حمایت را عهده‌دار بوده و در طول دهه‌های متمادی، نقشی بنیادین در صیانت از ثروت‌های ملی، ارتقای رقابت‌پذیری و پویایی بازار بیمه کشور ایفا کرده است.

هم‌زمانی این روز مهم با ایام حزن و عزاداری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یادآور این حقیقت است که مسئولیت‌پذیری، ایستادگی در مسیر حق و صیانت از حقوق آحاد جامعه، ریشه‌ای ژرف در فرهنگ عاشورا دارد.

پیروی از مکتب حسینی در عرصه خدمت‌رسانی اقتصادی، تجلی‌بخش جهادِ بی‌وقفه، تکریم انسان‌ها و تلاش مخلصانه برای گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم در روزهای سخت است.

به همین مناسبت، ضمن تسلیتِ سوگواری این ایام شریف، از تلاش‌های مخلصانه و تعهد بی‌وقفه همه همکاران و جهادگران صنعت بیمه که در مسیر رشد اقتصادی کشور گام برمی‌دارند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

بی‌تردید، کارگزاران و کارکنان بیمه مرکزی در احقاق حقوق ذی‌نفعان، به‌ویژه بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان حوادث، نقشی متمایز دارند. تعهدی راسخ که در مواجهه با ناملایمات، جلوه‌ای درخشان از حمیت سازمانی و خدمت صادقانه را به تصویر می‌کشد.

همکاران سختکوش من با تأسی به سیره حق‌طلبی و عدالت‌خواهی، همواره پیش‌رانِ آرامش خاطر جامعه و تحکیم‌بخشِ اعتماد عمومی بوده‌ و خواهند بود.

جوهره و گران‌بهاترین دارایی صنعت بیمه، اعتماد است و بیمه مرکزی به عنوان دیده‌بان حکمرانی این صنعت، مأموریتی کلان در صیانت از این سرمایه اجتماعی بی‌جایگزین بر عهده دارد.

اعتماد مردم به صنعت بیمه، محکم‌ترین پشتوانه برای رشد و کارآمدی بیشتر این صنعت در اقتصاد جامعه است؛ از این رو، حفظ و تقویت این سرمایه ارزشمند، یک وظیفه ملی و راهبردی به شمار می‌رود.

مرور کارنامه این نهاد در روزهای دشوار و در رهگذر ابتلائات عظیمی همچون حادثه بندر شهید رجایی و نیز بحران‌ها و تلاطم‌های اخیر، گواهی است بر اینکه صنعت بیمه و فرادستِ آن، بیمه مرکزی، با تمام توان در کنار آسیب‌دیدگان ایستاده و در فرآیند جبران خسارات و ایفای تعهدات، نقشی کارآمد، مقتدرانه و شایسته تحسین ایفا کرده‌اند؛ عملکردی پایدار که دگرباره مبرهن ساخت بیمه، نه صرفاً یک سازوکار مالی، بلکه پناهگاهی استوار و مأمنی امیدبخش برای روزهای ناهموار زندگی مردم است.

امروز نیز بیمه مرکزی با اتکا به رویکردی تحول‌خواه و آینده‌نگر، گام‌های استواری در مسیر توسعه فناوری، هوشمندسازی فرآیندها و یکپارچه‌سازی سامانه‌های نظارتی و عملیاتی برداشته است تا طعم شیرین خدمات بیمه‌ای، با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و سهولت افزون‌تر به کام جامعه بنشیند.

این گام تحولی، علاوه بر ارتقای کیفی خدمات و شفافیت نهادی، مایه تجلی عدالت بیمه‌ای و تسهیل دسترسی همگانی به خدمات حاکمیتی است.

در پایان، با تسلیت مجدد ایام سوگواری سیدالشهدا (ع) و گرامیداشت سالروز تأسیس بیمه مرکزی، از آستان حضرت حق، دوام توفیقات، سلامت و عزت روزافزون همه خادمان این عرصه را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) مسألت دارم.