به گزارش خبرگزاری مهر، بردیا صدرنوری آهنگساز و نوازنده پیانو در تازهترین فعالیت خود ۲ آهنگ با عناوین «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» و «رقص در آسمان» را پیش روی مخاطبان قرارداد.
این هنرمند در یادداشتی پیرامون قطعه «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» نوشته است:
«اکثر مردم فرانسه و اروپا به ویژه آنان که در مناطق پربارش کشورشان مانند شهر رن در فرانسه زندگی میکنند خیلی با هوای ابری و بارانی میانه ندارند و همیشه به دنبال آفتاب و تابش خورشید و هوای گرم هستند. بر عکس، منِ اهل رشت که البته بیش از دو سوم عمرم را در تهران آفتابی و خشک زندگی کردهام و چند سالی هم هست که در شهر رِن فرانسه هم زندگی میکنم، عاشق بارانم. هر صبح که از خواب بر میخیزم اگر هوا ابری و گرفته یا بارانی باشد میگویم: خدایا سپاس؛ و در همین روزهای ابری و بارانی وقتی از دوستان فرانسوی میپرسیم هوا چطور هست، میگویند بد و افتضاح؛ ولی من میگویم خوب و عالی! چون هوای ابری و باران، مرا یاد سرزمین مادری و زادگاهم، شهر رشت، معروف به شهر بارانهای نقرهای میاندازد. اثر باران نقرهای؛ از رَشت تا رِن را با الهام از بارانهای این دو شهر یعنی رشت و رِن ساختهام.»
بردیا صدرنوری متولد ۱۳۴۷ شهر رشت؛ فراگیری پیانو را از ۱۰ سالگی با سبک کلاسیک، نزد فهیم ممتازی آغاز و سپس به سبک ایرانی روی آورد و در این راه از آموزشهای کیومرث پارسای بهره برد.
وی که تحصیلات خود را در رشته مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر و دکترای مدیریت استراتژیک به پایان رسانده از سال ۱۳۶۶ تاکنون کنسرتهای متعددی را به صورت تکنوازی، گروهنوازی و همنوازی اجرا کرده است.
«طرح جامع موسیقی کشور» و آلبومهای موسیقی «زندگی جاریست...»، «آوای زندگی»، «خاطرهها»، «فراقی»، «نیایش» «عاشقانه در باران» (با شعر و دکلمه بابک صدرنوری)، «مهر و ناز»، «دورها آواییست» (همراهی دودوک صادق چراغی) و آلبوم ارکسترال «آن روزها» مجموعه آثار تالیفی و موسیقایی است که تاکنون از بردیا صدرنوری منتشر شده اند. این در حالی است که طراحی و مدیریت برگزاری جشنواره و جایزه استاد همایون خرّم طی شش دوره از دیگر فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی محسوب می شود.
برای شنیدن تکآهنگ «باران نقره ای؛ از رشت تا رِن» اینجا و برای شنیدن تکآهنگ «رقص در آسمان» اینجا را بشنوید.
