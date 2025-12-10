ماموریت محوری اساس حرکت دستگاه تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست با کارکنان اداری مازندران، سه محور «مأموریتمحوری»، «مدیریت کارآمد» و «ارتقای کیفیت» را اساس حرکت دستگاه تعلیم و تربیت دانست و بر ضرورت تمرکز بر رسالت اصلی این سازمان تأکید کرد.
باقرزاده با قدردانی از تلاش کارکنان اداری استان گفت: تمرکز بر اهداف بنیادین آموزش و پرورش، تحلیل دقیق ظرفیتها و چالشها و بهرهگیری از توان موجود، مسیر دستیابی به اهداف راهبردی را هموار میکند.
وی با اشاره به نقش مدیریت صحیح در انسجام سازمانی، افزود: برنامهریزی اصولی و اجرای دقیق مأموریتها میتواند روند حرکت آموزش و پرورش را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت کند.
مشاور وزیر همچنین «چشمانداز مشترک، آگاهی، انگیزه و همدلی جمعی» را شرط ارتقای عملکرد دانست و اظهار داشت: همراهی و هماهنگی کارکنان، عامل مؤثری در اعتلای نظام تعلیم و تربیت است.
باقرزاده در ادامه سفر خود، از اداره آموزش و پرورش ناحیه یک ساری بازدید کرد. در این بازدید، روند اجرای طرحهای کیفیتبخشی از جمله «توانا» و «شمیم» مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت منابع انسانی ناحیه بهصورت جامع ارزیابی شد.
وی پس از ارائه گزارشها، مهمترین چالشهای پیشروی این ناحیه را احصا و بر ارائه راهکارهای اجرایی و قابلپیگیری برای رفع آنها تأکید کرد.
به گفته وی، هدف از این بازدید، تقویت روند ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود مدیریت منابع انسانی در سطح ناحیه بوده است.
