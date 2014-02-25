حرکت بر مدار عقلانیت و کار کارشناسی برای اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقرزاده عصر سه شنبه در نشست مدیران آموزش و پرورش و مسئولان نهضت سواد آموزی لرستان با بیان اینکه ماموریت وزارت آموزش و پرورش تهیه و اجرای نقشه راه تحقق سند تحول بنیادین است، اظهار داشت: با توجه به نزدیک به 100 سال سابقه آموزش رسمی در کشور با تلاشهایی که صورت گرفته قانونی برای تحول در وزارت آموزش و پرورش تدوین شد.

اجرای سند تحول بنیادین نوآوری در نظام آموزشی را نوید می دهد

وی با بیان اینکه اجرای این سند نوآوری، تغییر و تحول اساسی در نظام آموزشی را نوید می دهد، عنوان کرد: امروز حرکت بر مدار عقلانیت و کار کارشناسی برای اجرای سند تحول بنیادین و طراحی نقشه راه تحقق این سند جزء اولویتهای مدیریت در آموزش و پرورش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور استراتژی کلی وزارت آموزش و پرورش را بهبود کیفیت آموزشی دانست و بیان کرد: آموزش و پرورش یک خدمت گرانبها و گران قیمت است که تامین کیفیت آن نیز بسیار پرهزینه خواهد بود.

باقرزاده با بیان اینکه امروز تقاضای آموزش و پرورش باکیفیت نیز در حال افزایش است، عنوان کرد: هم خانواده ها و هم دستگاهها و نهادها امروز طالب افزایش کیفیت آموزش و پرورش هستند و می خواهند نظام آموزشی بالاترین کارکرد خود را به نمایش بگذارد.

سیاستهای جدید آموزش و پرورش در بودجه 93

وی با بیان اینکه درمان همه دردهای جامعه در آموزش و پرورش است، افزود: در این راستا وزیر آموزش و پرورش سیاستها و اولویتهای خود را با رئیس جمهوری و معاونان ایشان در میان گذاشته و خوشبختانه در بودجه 93 این سیاستها دیده شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با یادآوری اینکه افزایش کیفیت آموزش و پرورش تنها با شعار محقق نمی شود و نیازمند برنامه منسجم است، عنوان کرد: خوشبختانه با همسویی دولت و مجلس این موضوع در احکام جدید بودجه 93 مد نظر قرار داده شده است.

باقرزاده یکی از عوامل ارتقای کیفیت آموزش و پرورش را نیروی انسانی دانست و گفت: ساماندهی نیروی انسانی برای استفاده درست از امکانات جزء برنامه های کلان وزارت آموزش و پرورش است.

وی هدف از ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش را توانمند کردن معلمان، بهبود فعالیتهای حرفه ای آنها و ارتقای انگیزه و نشاط معلمان با تقویت ساز و کارهای آموزشی دانست.

به مدیران مدارس باید به عنوان یک رهبر آموزشی نگاه کرد

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور همچنین بر بهبود مدیریت آموزشگاهی تاکید کرد و گفت: باید به مدیران مدارس نه به عنوان یک عنصر اداری صرف بلکه به عنوان یک رهبر آموزشی نگاه کرد.

وی با تاکید بر اینکه مدیران در انجام بخشی از فرآیند تعلیم و تربیت ضمن حضور مستمر، وظیفه نظارت، کنترل و هدایت را بر عهده دارند، یادآور شد: در این راستا فعالیت مدیران مدارس نباید به ابلاغ بخشنامه ها و حضور و غیاب معلمان محدود شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور خواستار تمرکز مدیران مدارس روی فرآیند آموزشی و افزایش توانمندی های خود شد و گفت: با توجه به جهت گیری های برنامه پنجم توسعه دانایی محوری اولویت همه برنامه های این حوزه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه مشارکتهای همه جانبه در آموزش و پرورش

باقرزاده همچنین توسعه مشارکتهای همه جانبه در آموزش و پرورش را از دیگر ضرورت های این بخش دانست و گفت: آموزش و پرورش یک سرمایه ملی بوده که متعلق به همه مردم است.

وی از فعالیت مدارس مردمی، هیئت امنایی و غیرانتفاعی به عنوان محل حضور واقعی مردم در نظام آموزشی یاد کرد و گفت: این حضور موجب همفکری و همگرایی در فرآیندهای اصلی تعلیم و تربیت می شود و انتظار می رود مدیران مدارس از مهارتهای اولیا در مدرسه به اندازه آورده آموزش و پرورش و دولت استفاده کنند.