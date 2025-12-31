کشف محموله سیگار قاچاق در سواحل بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاکبر مرادی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته مأموران پاسگاه انتظامی گچین شهرستان بندرعباس، با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوههای پلیسی مبنی بر تلاش برخی عناصر سودجو برای ورود کالای قاچاق از مسیرهای غیررسمی دریایی به سواحل بندرعباس، موفق به شناسایی محل تخلیه محموله در یکی از روستاهای ساحلی شدند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای میدانی و تشکیل تیم عملیاتی و با همکاری مأموران پاسگاههای انتظامی همجوار، به محل اعزام و با رصد دقیق منطقه، یک فروند قایق موتوری را در حال تخلیه محموله قاچاق شناسایی که قاچاقچیان با مشاهده پلیس، با رها کردن کالاها، بوسیله قایق اقدام به فرار کردند.
این مسئول انتظامی استان در ادامه بیان داشت: در بازرسی از محل، ۲۰ هزار پاکت معادل ۴۰۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.
سرهنگ مرادی با اشاره به ارزشگذاری انجامشده توسط کارشناسان اقتصادی افزود: ارزش تقریبی این محموله سیگار قاچاق بالغ بر ۸ میلیارد ریال برآورد شده است و روند شناسایی و دستگیری عاملان اصلی این شبکه همچنان در دستور کار مأموران قرار دارد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: تأمین امنیت اقتصادی، مستلزم مشارکت مردم و هوشیاری عمومی است لذا از شهروندان تقاضا میشود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق، مراتب را بهصورت فوری از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند.
