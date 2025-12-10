  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

سرهنگ لک‌زائی: ۱۲ واحد صنفی متخلف در چابهار پلمب شد

سرهنگ لک‌زائی: ۱۲ واحد صنفی متخلف در چابهار پلمب شد

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از پلمب ۱۲ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدعلی لک‌زائی به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ساماندهی صنوف و طرح نظارت و کنترل بر اصناف، مأموران پلیس اماکن در معیت کارکنان اداره صمت و شبکه بهداشت ضمن هماهنگی با مراجع قضائی از ۵۲ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید و در این راستا ۱۲ واحد متخلف فاقد پروانه کسب را پلمب کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در این راستا به ۴۰ واحد دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.

کد خبر 6684889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها