سرهنگ محمدعلی لک‌زائی به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ساماندهی صنوف و طرح نظارت و کنترل بر اصناف، مأموران پلیس اماکن در معیت کارکنان اداره صمت و شبکه بهداشت ضمن هماهنگی با مراجع قضائی از ۵۲ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید و در این راستا ۱۲ واحد متخلف فاقد پروانه کسب را پلمب کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار افزود: در این راستا به ۴۰ واحد دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.