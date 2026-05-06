ابراهیمی: دالان سبز ۱۲ هزار هکتاری اراک نیازمند تأمین اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از تمبر طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت در اراک اظهار کرد: با توجه به استعدادهای اقلیمی و نیاز زیست‌محیطی استان مرکزی، سهم فعلی استان در تولید، کاشت و نگهداری نهال متناسب نیست و باید اصلاح شود.

وی افزود: این درحالیست که شهرهای اراک و شازند از جمله مناطق آلوده کشور به شمار می‌روند و توسعه پوشش گیاهی می‌تواند به‌عنوان راهکاری بیولوژیک در کاهش آلودگی مؤثر باشد.

ابراهیمی تصریح کرد: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، استان‌های مرکزی، تهران و قم در زمره مناطق با شرایط بحرانی قرار دارند و اگرچه وضعیت نسبت به سال گذشته تا حدودی بهبود یافته اما در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود ۳۵ درصد کاهش بارندگی ثبت شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها هفت استان در وضعیت نرمال و ۲۱ استان در شرایط مطلوب بارندگی قرار دارند و توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری و بهره‌گیری حداکثری از نزولات جوی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

ابراهیمی با اشاره به اجرای طرح «دالان سبز» در استان مرکزی تاکید کرد: این طرح در مساحتی حدود ۱۲ هزار هکتار از محدوده شازند در حال اجرا است که پیشرفت‌هایی داشته اما برای تکمیل آن و اتصال به تالاب میقان، نیازمند تأمین اعتبارات و تداوم اقدامات جهادی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان افزود: کانون‌های بیابانی در استان قم به‌ویژه تحت تأثیر بادهای شرقی و شمال‌شرقی، بخشی از آلودگی هوای اراک را تشدید می‌کنند که مهار این کانون‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع ویژه است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اعتبارات حوزه آبخیزداری در بودجه سال جاری بیش از سه برابر افزایش یافته است، ظرفیت‌های متعددی از جمله یک درصد واردات محصولات اساسی، سه درصد منابع صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی و همچنین منابع حاصل از مولدسازی و صادرات آب و برق برای تأمین مالی پروژه‌ها وجود دارد و دیگر کمبود اعتبار در این حوزه قابل پذیرش نیست.

ابراهیمی گفت: با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور ناشی از رشد قیمت نفت، امکان بهره‌گیری از متمم بودجه برای تقویت پروژه‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی فراهم است و باید از این فرصت در راستای امیدآفرینی و بهبود شرایط استفاده شود.

وی با اشاره به وقوع آتش‌سوزی اخیر در تالاب میقان تصریح کرد: این حادثه خسارات جبران‌ناپذیری به این زیست‌بوم ارزشمند وارد کرده و کمبود امکانات برای مهار آتش، ضرورت تقویت زیرساخت‌های حفاظتی در تالاب‌ها را دوچندان می‌کند.

وی افزود: صیانت از آب، خاک، انرژی و محیط زیست یک اصل اساسی است و مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در این مسیر، حمایت‌های لازم را از دستگاه‌های اجرایی به‌عمل آورد تا نتایج اقدامات، در جبران کسری منابع آب زیرزمینی و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور نمود پیدا کند.