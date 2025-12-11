  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳

برف و کولاک در محور هرسین به نورآباد

برف و کولاک در محور هرسین به نورآباد

کرمانشاه- برف و کولاک شدید در محور هرسین به نورآباد سبب کاهش دید، لغزندگی سطح جاده و کندی تردد خودروها شد.

دریافت 4 MB
کد خبر 6686079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها