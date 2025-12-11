https://mehrnews.com/x39QJC ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ کد خبر 6686079 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ برف و کولاک در محور هرسین به نورآباد کرمانشاه- برف و کولاک شدید در محور هرسین به نورآباد سبب کاهش دید، لغزندگی سطح جاده و کندی تردد خودروها شد. دریافت 4 MB کد خبر 6686079 کپی شد مطالب مرتبط سیلاب و کولاک ۱۳ استان را درگیر کرد سامانه بارشی جدید بعدازظهر جمعه وارد لرستان میشود اینفوگرافیک؛ برف و کولاک در لرستان کولاک شدید در گردنه گلهبادوش؛ راهداران مسیر را بازگشایی کردند برچسبها کرمانشاه هرسین برف و کولاک
