اعلام اسامی کادرفنی ووشو برای بازی های آسیایی؛هاشمی جانشین منصوریان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اتمام قرارداد سرمربیان تیم‌های ملی ووشو بزرگسالان، فدراسیون ووشو اسامی کادر فنی جدید تیم‌های ملی ووشو در دو بخش ساندا و تالو در رده سنی بزرگسالان را تا پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به شرح زیر اعلام کرد.

بر این اساس، رامین موحدنیا به عنوان سرمربی ساندا مردان ابقاء شد. همچنین مریم هاشمی به عنوان سرمربی ساندا زنان انتخاب شد و حکم گرفت.

در بخش تالو نیز، فدراسیون ووشو ضمن تمدید قرارداد فرشاد عربی و محبوبه کریمی سرمربیان تیم‌های ملی تالو مردان و زنان کشورمان، با این دو سرمربی به همکاری ادامه خواهد داد.

تیم‌های ملی تالو و ساندا ووشو کشورمان خود را برای بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کنند.

فدراسیون همچنین از تلاش‌های الهه منصوریان سرمربی سابق تیم ملی ساندا زنان قدردانی کرده و برای او آرزوی موفقیت دارد.