نمایشگاه «بانوی آفتاب» در خورموج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح پنجشنبه در این مراسم با تقدیر از حضور و مشارکت فعال بانوان در برپایی این نمایشگاه گفت: بر اساس قولی که به بانوان داده بودیم و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فضای مناسب برای عرضه و فروش محصولات آنان فراهم شد.

رضا مقاتلی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آینده افزود: بنا داریم در فصول مختلف زیرساخت‌های لازم برای فروش محصولات بانوان را فراهم کنیم تا بدون دغدغه بتوانند تولیدات خود را به فروش برسانند.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در حمایت از جامعه بزرگ بانوان اظهار کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به توانمندسازی زنان دارد و ما نیز در شهرستان بر اساس همین سیاست‌ها از بانوان کارآفرین حمایت خواهیم کرد.

این نمایشگاه با هدف فروش و عرضه محصولات زنان کارآفرین و سرپرست خانوار به مدت سه روز تا روز جمعه برای بازدید عموم دایر خواهد بود.