مطالبه فوری برای ساماندهی گدایان اتباع در بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین بازماندگان در سخنانی خطاب به مسئولان شهرستان بندرخمیر و شهر بندرپل، با اشاره به ضرورت حفظ جایگاه اجتماعی و فرهنگی منطقه، نسبت به افزایش حضور گدایان پاکستانی در سطح شهر، ورودی‌ها و مبادی شهرستان، از جمله اسکله‌های بندرپل و لافت ابراز نگرانی کرد.

وی با بیان اینکه این وضعیت چهره‌ای نامناسب از شهر ارائه می‌دهد، اظهار داشت: حضور این افراد علاوه بر خدشه‌دار کردن آبرو و شأن اجتماعی منطقه، منشأ تهدیدات بهداشتی و می‌تواند موجب انتقال بیماری باشد.

بازماندگان تأکید کرد که چنین معضلی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند پیامدهای امنیتی و اجتماعی نیز به همراه داشته باشد و لازم است دستگاه‌های متولی بدون تعلل وارد عمل شوند.

وی تصریح کرد: انتظار مردم این است که مسئولان مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی و جمع‌آوری این افراد اقدام کنند تا اعتبار و جایگاه شهرستان حفظ شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و خدماتی برای رفع این مشکل افزود: صیانت از فضای اجتماعی شهر و آرامش مردم یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و نباید در برابر چنین آسیب‌های اجتماعی بی‌تفاوت بود.