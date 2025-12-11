به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی راهبری پاتوق‌های گفتگو با حضور کنشگران بانو از سراسر استان با حضور حجت‌الاسلام محمد رسول علی بابایی استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام بابایی با بیان اینکه گفتگو یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیت، تعامل اجتماعی و رفع سو تفاهم‌هاست، گفت: پاتوق‌های گفتگو بستر ارزشمندی است که می‌تواند بانوان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانمندتر کند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به بانوانی نیاز دارد که آگاهانه، منطقی و هدفمند گفتگو کنند و الگوی رفتاری در خانواده و جامعه باشند.

وی با اشاره به نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده افزود: اولین محیطی که گفتگو در آن شکل می‌گیرد، خانواده است و مادران مهم‌ترین معلمان این عرصه هستند. اگر بانوان مهارت گفتگو، شنیدن و تحلیل را تقویت کنند، بسیاری از ناهماهنگی‌های خانوادگی و اجتماعی قابل حل خواهد بود.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازآفرینی گفتگوهای دینی و فرهنگی در جامعه گفت: پاتوق‌های گفتگو باید به فضایی تبدیل شود که در آن مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی با نگاه عقلانی و دینی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام بابایی افزود: بانوان ما ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی فرهنگی دارند و این جلسات می‌تواند به شکل‌گیری حلقه‌های تأثیرگذار در سطح محلات و شهرها کمک کند. در این جلسه نیز بانوان حاضر به طرح دیدگاه‌ها، سوالات و تجربیات خود در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پرداختند و بر تداوم این نشست‌ها تأکید کردند.