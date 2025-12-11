  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

بانوان ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی فرهنگی دارند

هرمزگان-استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بانوان ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی فرهنگی دارند، گفت:اولین محیطی که گفتگو در آن شکل می‌گیرد، خانواده است و مادران مهم‌ترین معلمان این عرصه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی راهبری پاتوق‌های گفتگو با حضور کنشگران بانو از سراسر استان با حضور حجت‌الاسلام محمد رسول علی بابایی استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، حجت‌الاسلام بابایی با بیان اینکه گفتگو یکی از مهم‌ترین ابزارهای تربیت، تعامل اجتماعی و رفع سو تفاهم‌هاست، گفت: پاتوق‌های گفتگو بستر ارزشمندی است که می‌تواند بانوان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانمندتر کند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به بانوانی نیاز دارد که آگاهانه، منطقی و هدفمند گفتگو کنند و الگوی رفتاری در خانواده و جامعه باشند.

وی با اشاره به نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده افزود: اولین محیطی که گفتگو در آن شکل می‌گیرد، خانواده است و مادران مهم‌ترین معلمان این عرصه هستند. اگر بانوان مهارت گفتگو، شنیدن و تحلیل را تقویت کنند، بسیاری از ناهماهنگی‌های خانوادگی و اجتماعی قابل حل خواهد بود.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ضرورت بازآفرینی گفتگوهای دینی و فرهنگی در جامعه گفت: پاتوق‌های گفتگو باید به فضایی تبدیل شود که در آن مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی با نگاه عقلانی و دینی مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام بابایی افزود: بانوان ما ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی فرهنگی دارند و این جلسات می‌تواند به شکل‌گیری حلقه‌های تأثیرگذار در سطح محلات و شهرها کمک کند. در این جلسه نیز بانوان حاضر به طرح دیدگاه‌ها، سوالات و تجربیات خود در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی پرداختند و بر تداوم این نشست‌ها تأکید کردند.

