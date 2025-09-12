به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ۶ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۸۳۶ تُن کالا از طریق جاده‌های کشور و با انجام بیش از ۲۹۷ هزار سفر ترانزیت شده است.

وی با اشاره به روند جابه‌جایی کالا در مرزهای زمینی کشور گفت: طی پنج ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴، در مسیرهای ورودی و خروجی بیش از ۶ میلیون و ۲۱۹ هزار تُن انواع کالا ترانزیت شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در توسعه ترانزیت افزود: هم‌اکنون حدود ۲ هزار و ۵۷۸ شرکت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و ۶۴ شرکت و شعبه در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر فعال هستند.

وی از فعالیت بالغ بر ۴۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه فعال در خطوط بین‌المللی با میانگین عمر کاری ۱۲ سال خبر داد و گفت: بیش از ۵۱ هزار راننده در حوزه تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

هدایتی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۶ پایانه در ۱۲ استان کشور فعال است که نقشی محوری در تبادل کالا و مسافر بین ایران و کشورهای همسایه ایفا می‌کنند.