به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام صبح پنجشنبه در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز که در مجتمع امین کتالم برگزار شد، بر ضرورت نظارت دقیق و اقدام به موقع مسئولان و دهیاران در خصوص گزارش تخلفات تأکید کرد

وی با بیان اینکه مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز محدود به اقدامات عملی نیست، افزود: اطلاع‌رسانی به موقع و ارسال گزارشات تخلفات یکی از ابزارهای کلیدی پیشگیری است

دادستان رامسر ادامه داد، هرچند جهاد کشاورزی در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است اما این اقدامات کافی نبوده و برای اجرای حکم تخریب، هزینه‌ها باید از متخلف وصول شود. همچنین تأمین ادوات لازم برای اجرای حکم، وظیفه ادارات خدمات‌رسان و شهرداری‌ها است

بهمن سام همچنین بر وظایف دهیاران در گزارش ساخت و سازهای خارج از بافت تأکید کرد و گفت: پلیس ساختمان و سایر عوامل اجرایی نباید در مقابل تخلفات مماشات کنند

وی درباره پیامدهای حقوق خصوصی ساخت و سازهای غیرمجاز توضیح داد: این تخلفات علاوه بر نقض قوانین، حقوق شهروندان و همسایگان را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از مراجعه‌کنندگان به دفتر دادستانی مربوط به همین موضوع است

دادستان رامسر با اشاره به مشکلات حقوق عمومی ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز، از جمله ترافیک، آلودگی، اختلال در عبور و مرور خدمات‌رسان و ایجاد ناهماهنگی در زیرساخت‌ها، بیان کرد: درآمد ناشی از این ساخت و سازها در صورت عدم تخریب باید صرف ارائه خدمات عمومی شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود

وی در پایان اعلام کرد: برای اجرای قانون با جدیت بیشتر، در فرمانداری‌ها کارگروه ویژه‌ای به ریاست فرماندار تشکیل شده است تا اقدامات مقابله‌ای به صورت عملیاتی دنبال شود.