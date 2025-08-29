خوزستان با کمبود ۷ هزار معلم مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر پنجشنبه شب در نشست آینده آموزش و آموزش عالی استان خوزستان که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان برگزار شد با بیان اینکه حال آموزش و پرورش در کشور خوب نیست، عنوان کرد: همه شاخصها کمی هستند و مهمترین شاخص که خروجی و معیار استاندارد محسوب میشود، نمرات نهایی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان، شاخص دیگر را آسیبهای اجتماعی خواند و گفت: این موضوع یکی از مشکلات گریبان گیر آموزش و پرورش است و امروز یکی از اولویتهای بنده آسیبهای اجتماعی است زیرا در زمین ناهموار و شوره زاره نمیتوان بذری کاشت و انتظار محصول داشت.
به گفته وی، تنها ۲۷ درصد مدارس خوزستان مشاور دارند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه فضای حاکم بر مدارس و جامعه ما فضای آموزشی نیست، تصریح کرد: به مراحل بعد از آموزش نمی رسیم و در مرحله دانش میمانیم.
علیفر با تاکید بر اینکه آموزشی که منجر به تغییر شود موفق است، گفت: نرخ گذر تحصیلی، نرخ ارتقا و آمار بازمانده از تحصیل شاخصهای دیگر هستند.
وی ادامه داد: اختلاف خوزستان که رتبه ۳۰ ام است با رتبه اول در علوم انسانی ۲ و نیم نمره میباشد و مدیریت کلان شاید ۱۰ درصد تأثیر داشته باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان دلیل عقب ماندگی را یکسری عوامل درون دستگاه و برخی برون دستگاهی اعلام و عنوان کرد: این استان یک میلیون و ۱۱۵ هزار دانش آموز دارد که ۹۴۱ هزار نفر در ۷ هزار و ۳۲۰ مدرسه دولتی مشغول به تحصیل هستند.
به گفته علیفر، بعد از خراسان رضوی و تهران بیشترین دانش آموزش را خوزستان دارد.
وی اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی استاندارد جهانی برای هر دانش آموز هشت متر است که در ایران قریب به ۶ متر میباشد و در خوزستان نیز ۴/۹۲ متر است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه یک سوم دانش آموزان خوزستان در اهواز، حمیدیه، باوی و کارون هستند، افزود: سرانه فضای آموزشی در این چهار شهر ۳ متر و ۲۰ سانت بوده که نصف سرانه کشور است.
علیفر با اشاره به تعداد کلاسهای درس با جمعیت بالا، گفت: معلمان در کلاسهای با جمعیت دانش آموزی بالا چگونه میتوانند بر کیفیت آموزشی خود تمرکز کنند؟ البته علت این مساله اصرار اولیا بر مدارس خاص و نداشتن فضای آموزشی است.
به گفته وی، خوزستان ۱۷ هزار کمبود نیروی فرهنگی دارد که هفت هزار گروه معلم و ۱۰ هزار نیروی کیفیت بخشی هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: اول مهر هیچ کلاسی نباید بدون معلم باشد و برای حل معضل کمبود معلم، معلمان شیفت مخالف، معلمان بازنشسته که شرایط کار کردن دارند و سرباز معلمها استفاده میشوند.
علیفر بیان کرد: یکی از شاخصهای تعلیم و تربیت نسبت دانش آموز به معلم است که تراکم کلاسی را نشان میدهد در خوزستان تراکم کلاسی در روستا ۲۰ و در شهر ۲۵ است و این میزان در کشور ۱۸ است البته در برخی شهرهای استان بیشتر میباشد به طور مثال در آبادان ۳۵ است.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل بدی آب و هوا از یک مهر تا ۱۳ خرداد امسال ۲۵ روز طلایی را از دست دادیم، تصریح کرد: در این روزها دورکاری اعلام شد اما اگر همه امکانات موجود باشد کارآمدی فضای مجازی ۲۰ درصد است؛ همچنین پایان سال تحصیلی کشور ۳۱ خرداد است در حالی که خوزستان به دلیل گرما ۱۷ روز زودتر تعطیل میشود.
نظر شما