رضا سعیدی رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکرد این وزارتخانه در حوزه «سقط جنین» و روند فعالیت «سامانه باروری سالم»، اعلام کرد که موضوع سقط جنین از نظر شرعی و قانونی ممنوع است و تنها در موارد خاص، با تأیید مراجع قانونی و سازمان پزشکی قانونی، مجوز سقط صادر می‌شود.

وی با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و با بیان این‌که در ۹ ماهه سال جاری تا ۱۵ آذر حدود ۶ هزار مجوز سقط قانونی صادر شده است، تأکید کرد: تمام این موارد در سامانه باروری سالم ثبت شده است.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اظهار داشت: سامانه باروری سالم از ابتدای امسال به‌طور کامل فعال بوده و همه موارد سقط‌های خودبه‌خودی، سقط‌های قانونی و حتی سقط‌های عمدی را ثبت کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از سقط‌های غیرقانونی در منازل یا مراکز فاقد مجوز و به‌صورت پنهانی انجام می‌شود، افزود: به همین دلیل، آمار ارائه‌شده نمی‌تواند نمایانگر آمار واقعی سقط جنین در جامعه باشد؛ چرا که بسیاری از افراد این موارد را گزارش نمی‌کنند.

سقط‌های ثبت‌شده؛ عمدتاً در مراکز درمانی

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره سهم سقط‌های غیرقانونی توضیح داد: آنچه در سامانه ثبت می‌شود عمدتاً سقط‌هایی است که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قانونی انجام شده است. اما بخش عمده سقط‌های غیرقانونی در خانه‌ها یا مراکز فاقد مجوز انجام می‌شود و طبعاً در سامانه قابل ثبت نیست.

اقدامات نظارتی و قضائی برای مقابله با سقط غیرقانونی

وی درباره اقدامات دستگاه‌های نظارتی برای برخورد با مراکز غیرقانونی سقط گفت: در این حوزه همکاری مشترک با قوه قضائیه و دستگاه‌های مرتبط وجود دارد. ضابطان قضائی می‌توانند با گزارش‌های بخش بازرسی معاونت درمان وارد عمل شوند و با تخلفات برخورد کنند. بخش عمده وظیفه وزارت بهداشت در این زمینه اقدامات پیشگیرانه است.

راه‌اندازی ۴۰۰ مرکز «نَفَس» برای پیشگیری از سقط جنین

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت «پویش نفس» یا «نجات فرزندان سقط» افزود: با همکاری بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، ماماها و مجموعه بهداشت کشور، حدود ۴۰۰ مرکز نفس در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. این مراکز با ارائه مشاوره‌های متعدد، تعداد زیادی از خانواده‌ها را از تصمیم به سقط منصرف کرده‌اند و به حل مشکلات آنان کمک شده است.