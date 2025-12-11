به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره «بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» به‌عنوان یکی از بخش‌های تخصصی رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت‌خوان»، میزبان نشستی صمیمانه با حضور مدیران نهادهای فرهنگی، مدیران و نمایندگان سکوهای شبکه نمایش‌ خانگی و فروشگاه‌های عرضه بازی به‌منظور ایجاد همگرایی و طرح نظرات و پیشنهادات ایشان برای برگزاری این رویداد با بهره‌گیری از ظرفیت و توانایی بخش‌ خصوصی بود.

محمدصادق افراسیابی معاون راهبردی بنیاد و دبیر جشنواره «بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» در این نشست ضمن تبیین اهداف و رویکردهای برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره فرصتی فراهم می‌کند تا آثار فرهنگی، هنری و سینمایی در قالب بازی‌های رایانه‌ای و سرگرمی‌های دیجیتال بازآفرینی شوند و مسیر جدیدی برای توسعه بازار محتوای ایرانی ایجاد شود.

افراسیابی در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی از آخرین پیمایش مصرف بازی‌های دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۲ که به‌تازگی توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای منتشر شده است، گفت: براساس اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی های رایانه ای، مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌ای را به برخی دستگاه‌ها برای حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای ویژه کودک و نوجوان اختصاص داد. با حضور تمام دستگاه‌هایی که این بودجه را دریافت می‌کنند، کارگروهی به نام کارگروه برنامه هفتم پیشرفت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تشکیل شده و در این کارگروه وضعیت تولید بازی‌های رایانه‌ای جدید مختص کودک و نوجوان بررسی می‌شود. بعضی اعضای این کارگروه از جمله کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوان، حوزه هنری کودک و نوجوان، مجموعه مهوا و مرکز تولیدات کودک و نوجوان سازمان صدا و سیما در جلسات کارگروه اعلام کردند که در سال ۱۴۰۴ قصد دارند از تولید محصولات مرتبط با بازار پردازی فرهنگی در حوزه بازی های رایانه ای حمایت کنند.

دبیر جشنواره «بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» افزود: حوزه کودک و نوجوان عرصه مناسبی برای بازارپردازی محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی و تولید بازی‌های رایانه‌ای مرتبط با محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی تولید شده در بازار ایران است. رویداد ملی «هفته بازی ایران: هفت خوان» برای اولین بار در کشور در بهمن ماه به میزبانی برج میلاد تهران برگزار می‌شود. یکی از بخش‌های این رویداد جشنواره بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» است و تمام نهادهای فرهنگی، مدیران و نمایندگان سکوهای شبکه نمایش‌ خانگی و فروشگاه‌های عرضه بازی حاضر در این نشست اگر محصولی با قابلیت تبدیل شدن به یک بازی را دارند، می‌توانند در فراخوان این رویداد شرکت کنند.

عضو هیئت مدیره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ادامه داد: در میان ۴۰ بازی پرمخاطب در سبد مصرف کاربران ایرانی، برخی بازی های ایرانی در سنین مختلف از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگسال وجود دارد که قابلیت تبدیل به فیلم و سریال را دارند. امیدواریم با حمایت و کمک سکوهای شبکه نمایش خانگی، کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، حوزه هنری، سازمان صدا و سیما و مجموعه مهوا، مجموعه اتفاقات خوبی در جشنواره بازار پردازی فرهنگ و بازی های رایانه ای اتفاق بیفتد.

در ادامه امیر محمدرضایی معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تاریخچه و آماری از تولید و ساخت فیلم و سریال براساس بازی‌های ویدیویی و یا برعکس ارایه کرد و خاطرنشان ساخت: یک نمونه از فیلم های سینمایی موفق برگرفته از بازی های رایانه ای، فیلم سینمایی «ماینکرفت» (Minecraft) است که توانسته است به یکی از پرفروش‌ترین فیلم های سال ۲۰۲۵ تبدیل شود.

در ادامه این نشست سید علی قیومیه مدیر محصولات جانبی سکوی شیدا، حمید آقا گلیان مدیر سکوی استارنت، مصطفی ری پور مدیر دیجیتون، لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های دیجیتال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهروز نصراللهی مدیرعامل رایمون مدیا و مدیر سکوی تماشاخونه، محمدحسن قیصریه‌ مدیر بخش بازی کافه بازار، هادی نومیری مدیر بخش بازی و سرگرمی مجموعه مهوا، علیرضا شیخان معاون راهبردی مایکت، علی طلوعی مدیرعامل زی ویژن، امیر رضاخانیان مدیر گپ فیلم، سید رامین موسوی مدیرعامل آپرا، مهران ده نمکی مدیر سکوی اسپورت پلاس، سعید مشهدی مدیر عامل اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی و حسین زارعی عضو اتاق فکر جشنواره بازار پردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود برای همکاری و مشارکت در برگزاری جشنواره «بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای» به‌عنوان یکی از بخش‌های تخصصی رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت‌خوان» پرداختند.

یکی از موضوعات مشترک مطرح شده توسط مدیران سکوهای شبکه نمایش خانگی حاضر در این نشست، تقاضا برای راه‌اندازی سرویس استریم بازی‌های رایانه‌ای بود که مقرر شد با هدف تسریع در تصویب و ابلاغ آیین نامه راه‌اندازی سرویس استریم در سکوهای ایرانی این موضوع در میز بازی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پیگیری شود.

همچنین در این نشست سه نفر از مدیران سکوهای شبکه نمایش خانگی سه محصول مد نظر خود را برای رویداد بازارپردازی فرهنگ و بازی‌های رایانه‌ای نهایی کردند و مقرر شد سایر مدیران و نمایندگان سکوهای شبکه نمایش خانگی به زودی محصولات مد نظر خود را برای تولید بازی مرتبط با این محصولات معرفی کنند.