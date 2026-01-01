بازارپردازی، کلید ماندگاری قهرمانان در ذهن کودکان

مهدی جعفری مدیرعامل مجموعه مهوا، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر؛ با اشاره به بازارپردازی انیمیشن افسانه سپهر گفت: در حال حاضر پروژه بازی رومیزی افسانه سپهر در مراحل نهایی تولید قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از پایان سال به بازار عرضه شود. علاوه بر این، یک بازی موبایلی نیز از جهان داستانی سپهر و انیمیشن مرتبط با آن طراحی شده است که بخش‌های دیگری از این داستان را روایت می‌کند. همچنین، کتاب داستان مصور یا همان کتاب کمیک سپهر نیز در مراحل تولید قرار دارد و همراه با بازی رومیزی تا پایان سال آماده عرضه خواهد بود.

وی ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون سپهر و بابو، شخصیت یوزپلنگ از جمله کاراکترهای اصلی این مجموعه هستند که دارای قابلیت‌های بالای داستان‌پردازی هستند. سایر شخصیت‌ها مانند ماهان و والدین او نیز نقشی کلیدی در این داستان ایفا می‌کنند.

مدیرعامل مجموعه مهوا گفت: در حوزه لوازم‌التحریر نیز توافق با اتحادیه نوشت افزار ایرانی انجام شده و با کانون همکاری به تازگی شروع شده و پیش‌بینی می‌شود که محصولات مرتبط با این شخصیت‌ها به زودی در بازار لوازم‌التحریر، به ویژه برای سال تحصیلی جدید، وارد شوند.

وی افزود: همزمان با اکران انیمیشن سپهر، برنامه‌ها و محصولات جانبی متعددی طراحی و ارائه شده است که می‌تواند تأثیر زیادی در معرفی این قهرمان‌های ایرانی داشته باشد. توسعه شخصیت‌های داستانی مطابق با استانداردهای بین‌المللی امری حیاتی است، به‌ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان. اگر تمامی ابعاد یک اثر هنری به دقت و در چارچوبی استاندارد طراحی شوند، این موضوع می‌تواند به افزایش موفقیت اقتصادی آثار هنری همچون بازی‌ها و انیمیشن‌ها کمک کند و جریان‌سازی و اثرگذاری فرهنگی آنها را تقویت کند.

جعفری گفت: با توجه به تجربه‌های موفق گذشته، اکنون زمان مناسبی فرا رسیده تا محصولات فرهنگی ایران به شکل حرفه‌ای و همگام با استانداردهای جهانی در بازار عرضه شوند. همچنین همزمانی عرضه فیلم‌های انیمیشن یا آثار هنری با تولیدات جانبی، فرصت منحصربه‌فردی برای بهره‌برداری از تمامی ظرفیت‌های محصول ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: درباره مقبولیت شخصیت‌های ایرانی بین کودکان، گرچه برداشت عمومی ممکن است متفاوت باشد، اما بازخوردهایی که از برخی آثار مشابه دریافت کرده‌ایم نشان‌دهنده علاقه‌مندی کودکان و نوجوانان به این گونه آثار است. وقتی شرایط مناسبی برای دسترسی به این محصولات فراهم شود، به دلیل نزدیکی فرهنگی و احساس همدلی مخاطبان با داستان‌ها و پیام‌ها، پذیرش بیشتری از سوی جامعه هدف مشاهده می‌شود. بنابراین، بیان اینکه این شخصیت‌ها محبوب نیستند نادرست است. تنها مسئله اصلی این است که هنوز به طور کامل مشهور و شناخته‌شده نشده‌اند. تکمیل زنجیره‌های فرهنگی و بازاریابی می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

مدیرعامل مجموعه مهوا گفت: انیمیشن افسانه سپهر از روز چهارشنبه سوم دی‌ماه روی پرده سینماها اکران شد و تا عید نوروز ادامه دارد. از آنجا که بازارپردازی شخصیت‌های انیمیشن، فراتر از فروش اسباب‌بازی، با خلق یک اکوسیستم، هواداران را در روایت‌ها غرق می‌کند. شخصیت‌ها با ویژگی‌های متمایز و قابل‌شناسایی طراحی می‌شوند تا هم در محصولات جانبی جذاب باشند و هم داستان را پیش ببرند. این فرآیند، عواطف مخاطب را به سرمایه‌ای ماندگار تبدیل می‌کند و وفاداری به برند را برای سال‌ها تضمین می‌کند.