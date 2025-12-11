معاون وزیر آموزش و پرورش بر تبیین جایگاه متعالی زن در اسلام تأکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم زاده شامگاه پنجشنبه در جمع مسئولان و معلمان شهرستان گرمسار به مناسبت روز زن ضمن اشاره به اقداماتی که بانوان در مجموعه آموزش و پرورش در سراسر کشورمان بر عهده دارند، ابراز کرد: بانوان علیرغم تمام این خدمات، هیچ پست و مقامی را بالاتر از مادر بودن نمی‌دانند.

وی با اشاره به جایگاه والای زن در دین مبین اسلام، افزود: کسانی که در جغرافیایی خارج از مرزهای کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند بعضاً شاید آن دیدگاه درست را از اسلام و تعالی جایگاه زنان در این دین مبین نداشته باشند و لذا باید جایگاه زن در دین اسلام تبیین شود.

فرماندار گرمسار هم در این نشست با بیان اینکه انقلاب اسلامی زنان را از استفاده ابزاری به متن جامعه آورد و به مفهوم والای زن، توجه ویژه ای کرد، گفت: اگر توسعه کشورمان را یک ظرف ۱۰۰ درصدی بدانیم، ۵۰ درصد این توسعه مرتبط با نیمی از جامعه ما یعنی بانوان می‌شود.

فرماندار گرمسار همچنین بیان کرد: در زمان طاغوت کشور ما محروم مانده بود از حضور زنان در عرصه‌های مختلف پیشرفت و توسعه جامعه و در نتیجه موتور کشورمان با ظرفیتی ۵۰ درصدی کار می‌کرد و نگاه حکومت به زنان ما یک نگاه ابزاری بود و ابتذال در آن درآمیخته شده بود.

همتی ادامه داد: انقلاب اسلامی زنان را به متن و بطن جامعه راه داد و میزان حضور زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشورمان نشان دهنده این است که انقلاب اسلامی ما توجه ویژه ای به بانوان در بحث مدیریت کشور دارد.

وی با بیان اینکه نگاه برابری زنان با مردان در عرصه‌های مختلف کشور شامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و … نگاه دولت چهاردهم است، افزود: نگاه دولت چهاردهم، توجه به ظرف کامل موتور توسعه یعنی حضور بانوان در کنار مردان برای رسیدن کشور به توسعه است.

در این مراسم از بانوان معلم گرمسار قدردانی شد.