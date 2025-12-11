به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی خمینی در اختتامیه همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی که پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه حوزه علمیه قم با حضور جمعی از علما، طلاب و علاقهمندان برگزار شد، با تقدیر از برگزارکنندگان همایش، بر اهمیت حفظ راه، اندیشه و میراث فکری مرحوم آیتالله محمد یزدی و خانواده ایشان تأکید کرد.
وی در سخنان خود با اشاره به دوران سخت نهضت اسلامی و سالهای غربت انقلاب گفت: نسل امروز وقتی خاطرات آن سالها را میبیند، گمان میکند انقلاب ناگهانی پیروز شد، اما واقعیت این است که فاصلههای بسیاری طی شد و کسانی که پای کار آمدند، زندانها و محرومیتها را تحمل کردند.
حجت الاسلام خمینی با نقل خاطرهای از نزدیکان بیت امام افزود: در سالهای ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ حتی یک نفر هم در خانه امام حضور پیدا نمیکرد و دوران بسیار دشواری بر نهضت گذشته است که نباید از یاد برود.
وی با تأکید بر نقش پیشتازان در پیروزی انقلاب اظهار داشت: اگر آن پیشتازان و پایمردان نبودند، انقلاب با این سرعت و کیفیت به پیروزی نمیرسید.
نوه امام خمینی (ره) همچنین خاطرهای از مقام معظم رهبری را نقل کرد و گفت: ایشان همواره خوشبین بودند و تصور میکردند انقلاب پیروز میشود، اما نه با سرعت تحقق یافته امروز.
حجتالاسلام خمینی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری امیدوار بودند که بعد از امام، کسی در خانواده ایشان پرچم نهضت را بر دوش گیرد و مسیر انقلاب ادامه یابد، حتی اگر پیروزی کامل انقلاب به عمر امام نرسد.
وی با تأکید بر وظیفه نسل امروز و مسئولان در قدردانی از پیشتازان انقلاب گفت: نقاط قوت آنان باید برجسته شود و نقاط ضعفشان با چشمپوشی پذیرفته شود و برخی پیشتازان همچون آیتالله یزدی، چهرههای درخشان بودند و زحمات همه آنان باید ارج نهاده شود.
نوه امام راحل بر ضرورت تربیت مجتهد مدیر تأکید کرد و گفت: امام خمینی (ره) همواره تأکید داشتند که صرف اجتهاد کافی نیست و برای اداره جامعه به کسانی نیاز داریم که هم مجتهد باشند و هم با فضای مدیریت، مسائل کشور و جهان آشنا باشند.
