دیدار فرمانده لشکر عملیاتی ۲۹ حضرت نبی اکرم با خانواده سردار کرمی

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه سردار سرتیپدوم پاسدار فرامرز صفری فرمانده لشکر عملیاتی ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) با حضور در منزل سردار شهید حاج مجتبی کرمی، جانشین فقید سپاه امام حسن مجتبی، با خانواده معزز این شهید والامقام دیدار کرد و از نزدیک در جریان وضعیت و شرایط آنان قرار گرفت.
سردار صفری در این دیدار با اشاره به شخصیت برجسته شهید کرمی و نقش اثرگذار وی در سالهای خدمت خود اظهار داشت: شهید حاج مجتبی کرمی نمونهای از مجاهدان مخلص بود که عمر خویش را یکسره در مسیر خدمت به اسلام، انقلاب و امنیت مردم سپری کرد و اثرگذاری اقدامات وی همواره برای نیروهای سپاه و مردم استان الهامبخش خواهد بود.
فرمانده لشکر عملیاتی ۲۹ حضرت نبی اکرم (ص) با بیان اینکه شهید کرمی در دوران فرماندهی خود در این لشکر نقش مهمی در ارتقای امنیت استان کرمانشاه ایفا کرد، افزود: اقدامات مؤثر و ماندگار این سردار رشید در حافظه مردم، همرزمان و نسلهای آینده باقی خواهد ماند و بخشی از افتخارات ماندگار سپاه در استان محسوب میشود.
سردار صفری در ادامه این دیدار، خانوادههای معظم شهدا را گنجینهای ارزشمند دانست و تصریح کرد: این خانوادههای عزیز که سالها بار فقدان بزرگ را با صبر و استقامت تحمل کردهاند، حامل ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و میتوانند این پیام را برای نسلهای آینده منتقل کنند؛ نسلی که باید بداند امنیت امروز مرهون فداکاریهای همین شهیدان است.
در پایان این دیدار، سردار صفری با اهدای لوح افتخار و تمثال مبارک شهید حاج مجتبی کرمی از خانواده این سردار والامقام تجلیل به عمل آورد و بر استمرار ارتباط و تکریم خانوادههای معظم شهدا در برنامههای آتی لشکر تأکید کرد.
