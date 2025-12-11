خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- کوروش دیباج: در ظهر پاییزی به‌یادماندنی هنر استان اصفهان، حوزه هنری این شهر با همکاری انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف استان، نشستی ویژه برای بزرگداشت استاد عیسی بهادری برگزار کرد. مراسم با عنوان فرش اصفهان به روایت عیسی نقش عیسی در عمارت تاریخی سعدی شکل گرفت و به تمام ابعاد زندگی و هنر استاد بهادری پرداخت. این نشست که با حضور جمعی از هنرمندان، استادان پیشکسوت و علاقه‌مندان هنر برگزار شد، فضایی سرشار از شور و احترام نسبت به یک اسطوره زنده هنر معاصر ایران را ایجاد کرد.

ورود مهمانان به عمارت سعدی با نورپردازی ظریف و فضاسازی سنتی همراه بود. تالار اصلی حوزه هنری هر چند مثل همیشه ساده بوده اما این سادگی در کنار عکس‌هایی از استاد بهادری به ویژه عکسی که در کنار شاگرد خود مرحوم استاد محمود فرشچیان گرفته بود فضای نشست را بیش از هر زمان دیگر برای مخاطب جذاب و دل نشین کرده بود.

عکس از سید علیرضا موسوی

حوزه هنری استان اصفهان برای نخستین بار، با طراحی این نشست، علاوه بر تجلیل از استاد بهادری، بخش مهمی از هنر اصیل فرش دستباف اصفهان را به نمایش گذاشت و جایگاه بانوان هنرمند بافنده را در این حوزه روشن ساخت. در این مراسم، تقدیر از ۳۰ بانوی فعال و نام‌آور در عرصه فرش دستباف اصفهان نقطه اوج برنامه‌ها بود و گویای اهمیت هنر صنعت فرش در هویت ملی و فرهنگی ایرانیان بود.

ارج نهادن به هنر و هنرمند

یکی از بخش‌های ویژه مراسم، سخنرانی مرتضی کیانزاد، دبیر انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف استان اصفهان بود. کیانزاد با لحنی آرام و توأم با احترام، حضور مهمانان و خصوصاً بانوان هنرمند را به فال نیک گرفت. او در ابتدای سخنرانی خود به تقدیر از مقام پیامبر اکرم و میلاد حضرت فاطمه صدیقه سلام الله علیه اشاره کرد و ضمن ابراز خوشحالی از حضور بانوان هنرمند در مراسم، نقش آنها را در حفظ و تداوم هنر فرش دستباف بی‌بدیل دانست.

کیانزاد ضمن قدردانی از همکاری حوزه هنری و انجمن نقاشان، تأکید کرد که این نشست به ویژه در بخش تقدیر از بانوان هنرمند و زحمتکش فرش دستباف اصفهان برای نخستین بار با معرفی سی نفر از بافندگان برتر برگزار شده است. او با اشاره به پیگیری‌های سید محسن طباطبایی تهیه کننده مستند راز عیسی و مشارکت انجمن نقاشان، این مراسم را نتیجه تعامل و همکاری همه‌جانبه نهادهای فرهنگی دانست.

دبیر انجمن طراحان و نقاشان فرش دستباف استان اصفهان با ابراز سپاس از رئیس محترم حوزه هنری اصفهان، امیر محزونیه، و همکارش مجتبی مجلسی، مدی، بخش هنرهای تجسمی حوزه هنری اصفهان یادآور شد که این همکاری نقطه عطفی در پیشبرد اهداف انجمن است و هدف از آن ارج نهادن به هنر و هنرمندان بی‌ادعا است. کیانزاد همچنین از تولیدکنندگان فرش دستباف و اهداکنندگان جوایز تقدیر کرد و دو تخته فرش نفیس با قلم استاد بهادری را که توسط ساعد عصاچی و کریم صیرفیان در اختیار نمایشگاه قرار گرفته بود، چراغ روشنایی نمایشگاه دانست.

سخنان او نه تنها جنبه تحسین و ستایش داشت، بلکه مخاطبان را با فلسفه وجودی هنر و نقش هنرمند در حفظ هویت ملی آشنا کرد. او اشاره کرد که هنر استاد بهادری تنها به جنبه تزئینی محدود نمی‌شود بلکه نوعی پیوند معنوی و فرهنگی میان نسل‌های گذشته و آینده ایجاد می‌کند و یادآور شد که بزرگداشت و معرفی استاد بهادری به نسل جوان، ضرورتی انکارناپذیر است.

رونمایی مستند راز عیسی؛ سفری به دل آثار پراکنده

بخش دیگری از مراسم به رونمایی مستند راز عیسی اختصاص یافت. این مستند ۸۱ دقیقه‌ای، محصول سال ۱۴۰۲، روایتی تصویری از زندگی و آثار پراکنده استاد بهادری ارائه می‌دهد. مارک بهادری، نوه استاد و یکی از دو بازمانده خاندان او، برای جستجوی آثار نایاب و فراموش شده پدربزرگ خود از شهر نرماندی فرانسه سفر می‌کند و در مسیر پژوهشی خود با رمز و راز موجود در آثار عیسی بهادری روبرو می‌شود.

تهیه‌کننده مستند سید محسن طباطبایی پور و کارگردان آن آبتین شمیلی هستند. پژوهش و تدوین مستند نیز توسط آبتین شمیلی انجام شده و گروه تصویر برداری متشکل از بهنام تاجمیر، پیام آزادی، پانته‌آ نوبری و حجت معراج با همراهی صدا برداران حامد حسین‌زاده و محمد کریمی این اثر را به نهایت کیفیت رسانده‌اند. موسیقی متن مستند با آهنگسازی کارنگ کرباسی فضایی شاعرانه و متناسب با هنر استاد بهادری ایجاد کرده است.

نمایش مستند در سالن عمارت سعدی با استقبال گرم هنرمندان و علاقه‌مندان همراه شد و بسیاری از مهمانان با چشمانی گریان و احساسی عمیق، به تماشای زندگی و هنر استاد بهادری نشستند. مستند راز عیسی علاوه بر تصویرسازی آثار هنری، به مسأله پراکندگی آثار استاد و ضرورت حفظ و مستندسازی آنها نیز پرداخت و اهمیت بازشناسی و معرفی یک اسطوره زنده هنر ایرانی را یادآوری کرد.

عکس از سید علیرضا موسوی

رونمایی کتاب آئینه دار گلستان و نمایشگاه آثار

در ادامه مراسم، کتاب آئینه دار گلستان نوشته کاوه نویدی نژاد و حسن یزدان پناه با همکاری دانشگاه هنر اصفهان رونمایی شد. این کتاب مجموعه‌ای ارزشمند از پژوهش‌ها و تحلیل‌های تخصصی درباره آثار استاد بهادری است و به مخاطب تصویری جامع و دقیق از هنر و سبک او ارائه می‌دهد. رونمایی کتاب با حضور نویسندگان و علاقه‌مندان همراه بود و فرصتی ایجاد شد تا مخاطبان بتوانند از نزدیک با فلسفه و نگاه هنری استاد آشنا شوند.

همزمان با رونمایی کتاب، نمایشگاهی از دو اثر فاخر فرش طراحی استاد بهادری در گالری بوستان عمارت سعدی افتتاح شد. این آثار به گونه‌ای چیدمان شده بودند که نگاه تماشاگر را به جزئیات ظریف و طراحی بی‌نظیر استاد جلب می‌کردند. رنگ‌ها، نقوش و خطوط فرش‌ها با دقت و ظرافتی وصف‌ناشدنی انتخاب شده بودند و ترکیبی از سنت و نوآوری در هر بخش آن مشهود بود. نمایشگاه تا سی آذر همه روزه از ساعت شانزده تا نوزده به جز روزهای تعطیل برای بازدید عموم باز است و فرصتی استثنایی برای علاقه‌مندان به هنر و فرش دستباف فراهم آورده است.

تقدیر از سی بانوی هنرمند و زحمتکش در این مراسم نقطه عطف دیگری بود. این بانوان با مهارت و پشتکار خود، میراث فرهنگی و هنری استان اصفهان را زنده نگه داشته‌اند. با اشاره به اهمیت نقش بانوان در حفظ هنر فرش دستباف، مراسم نشان داد که هنر فرش تنها یک صنعت نیست بلکه بخشی از هویت ملی و فرهنگی مردم ایران است.

عکس از سید علیرضا موسوی

فضاسازی و تأثیر هنری مراسم

تمامی بخش‌های مراسم با دقتی کم‌نظیر طراحی شده بود. نورپردازی عمارت سعدی و فضاسازی سالن، فضای معنوی و هنری مراسم را دوچندان کرده بود.

فضای مراسم نشان داد که هنر استاد بهادری نه تنها در طرح و نقش فرش، بلکه در نگاه به هنر، فرهنگ و هویت ایرانی متجلی می‌شود. سخنرانی کیانزاد، مستند راز عیسی و کتاب آئینه دار گلستان، همه و همه به گونه‌ای طراحی شده بودند که مخاطب را با دنیای غنی و گسترده استاد بهادری مواجه کنند و الهام‌بخش هنرمندان جوان باشند.

عکس از سید علیرضا موسوی

پیام نهایی و اهمیت بزرگداشت استاد بهادری

نشست بزرگداشت عیسی بهادری در عمارت سعدی، نه تنها تجلیل از یک استاد بزرگ، بلکه پاسداشت فرهنگ و هنر ایرانی بود. این مراسم با تلاش حوزه هنری استان اصفهان و انجمن هنرمندان طراح و نقاش فرش دستباف، نشان داد که هنر می‌تواند پلی میان نسل‌ها باشد و میراث فرهنگی را زنده نگه دارد.

با تجلیل از بانوان هنرمند، رونمایی از مستند و کتاب، و افتتاح نمایشگاه آثار فاخر، این نشست تمامی ابعاد زندگی و هنر استاد بهادری را در یک فضای هنری و تخصصی به تصویر کشید. پیام روشن مراسم این بود که هنر استاد بهادری، با تمام شکوه و ظرافتش، باید برای نسل‌های آینده حفظ و معرفی شود.

در پایان مراسم، بازدیدکنندگان با اشتیاق و احترام از نمایشگاه خارج شدند و بسیاری از آنها با نگاه به آثار، در اندیشه و تحسین هنر ناب استاد بهادری بودند. این نشست نشان داد که تجلیل از یک هنرمند بزرگ، نه تنها یک فعالیت فرهنگی، بلکه یک مسئولیت ملی و فرهنگی است و حوزه هنری و انجمن نقاشان فرش دستباف اصفهان با این اقدام، نقطه عطفی در تاریخ هنر استان رقم زده‌اند.