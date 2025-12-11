  1. استانها
«توانمندسازی زنان» کلید توسعه پایدار در بخش کشاورزی استان سمنان است

سمنان-‌ مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر نقش محوری بانوان استان در عرصه‌های تولیدی، حضور فعال آنان را زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری و نوآوری در بخش کشاورزی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز زن و تحلیل از بانوان شاغل جهاد کشاورزی استان در یکی از تالارهای شهر سمنان، اظهار کرد: زنان همواره در توسعه پایدار کشور نقش کلیدی و اثرگذاری داشته و دارند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه کشاورزی زنان در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار سهیم هستند، افزود: حضور آنها توانسته به ارتقا بهره وری مورد نظر جهاد کشاورزی کمک کند.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان با تاکید بر اینکه زنان توانستند با افزایش نوآوری در تحقق اهداف توسعه مؤثر واقع شوند، ابراز داشت: از این رو توانمندسازی زنان در مسیر توسعه پایدار مورد تاکید است.

قاسمی حمایت از بانوان را یک ضرورت برای جامعه برشمرد و تصریح کرد: برنامه ریزی پیرامون ارتقا جایگاه زنان در سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در دست اقدام است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با تلاش و همت بانوان می‌توان پیشرفت‌های چشمگیر حوزه کشاورزی را شاهد باشیم، افزود: تحقق این مقوله همان که پیشتر نیز گفته شد نیازمند حمایت بانوان شاغل است.

