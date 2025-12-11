پلیس: ۴۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و مورفین در غرب تهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، کشف بیش از ۴۹ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی که به‌صورت ماهرانه در جعبه‌های تلویزیون جاسازی شده بود، خبر داد.

وی افزود: مأموران با رصدهای میدانی و انجام تعقیب و مراقبت‌های شبانه‌روزی، مخفیگاه قاچاقچی را در شاهدشهر شهریار شناسایی کردند و پس از اخذ مجوز قضائی، در بازرسی از محل ۳۶ کیلو و ۱۷۵ گرم مرفین و ۱۳ کیلو و ۱۴۰ گرم شیشه که داخل جعبه‌های تلویزیون جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد: در این عملیات یک قاچاقچی دستگیر و یک دستگاه خودروی پژو پارس نیز توقیف شد.

سرهنگ علیزاده تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.