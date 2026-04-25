کشف ۲۵۸ کیلوگرم شیشه و مرفین در باغستان شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از خنثیسازی یک عملیات توزیع گسترده مواد مخدر در شهریار خبر داد.
وی اظهار داشت: با دریافت گزارشهای مردمی و اقدامات فنی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر موفق شدند یک قاچاقچی حرفهای را در منطقه «باغستان» شهریار شناسایی و تحت کنترل قرار دهند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: پس از هماهنگی قضائی، مأموران طی یک عملیات غافلگیرانه به منزل متهم وارد شدند و در بازرسی از آن، ۲۳۱ کیلوگرم شیشه و ۲۷ کیلوگرم مرفین کشف کردند.
علیزاده با بیان اینکه متهم دستگیر و به همراه مواد مکشوفه تحویل مراجع قضائی شده است، تأکید کرد: با توجه به حجم بالای مواد مخدر، بررسی برای شناسایی و دستگیری همدستان احتمالی وی ادامه دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.
