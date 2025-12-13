رحمانی: فرصت ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه حفظ شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز شنبه در جمع شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران حوزه شهری آذربایجان غربی با اشاره به امکان الگوبرداری از میدان امام خمینی (ره) اصفهان در ساماندهی میدان امام (ره) ارومیه، اظهار کرد: یونسکو نسبت به مسجد جامع ارومیه ایراداتی مطرح کرده که برای رفع آنها اقدام شده، اما در صورت برطرف نشدن کامل این موارد، امکان ثبت جهانی این اثر از بین میرود و این فرصت برای دهههای آینده به تعویق خواهد افتاد.
وی با بیان اینکه ارومیه در سالهای گذشته از روند جذب سرمایهگذاری عقب مانده و هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است، افزود: طرحهای مهمی از جمله میدان امام (ره)، طرح شهرچای از سد تا دریاچه، دهکده چی چست، خیابان امام، زمینهای لشکر، خیابان کاشانی، کمربندی شرقی، سیتادیوم، ترمینال مسافربری، دهکده مقاومت، میدان میوه و ترهبار و ورودیهای شهر وجود دارد که میتوان برای آنها بستههای متنوع سرمایهگذاری تعریف کرد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و توسعهای استان در حوزه جذب سرمایه گذار گفت: تاکنون ۲۱۰ همت سرمایه گذاری در استان در مسیر عملیاتی شدن قرار گرفته است.
موضوع پسماند در ارومیه باید با تغییر نگاه حل شود
رحمانی همچنین مدیریت پسماند و سرمایهگذاری در این بخش را از اولویتهای اصلی مدیریت شهری دانست و گفت: موضوع پسماند در ارومیه باید با تغییر نگاه حل شود و این شهر میتواند به عنوان الگو برای سایر شهرداریهای استان مطرح باشد.
وی بر استفاده بهینه از زمینهای لشکر در مسیر توسعه ارومیه تأکید کرد و افزود: این اراضی از بهترین ظرفیتها در حوزه میراث فرهنگی و شهرسازی برخوردارند و میتوانند نقش مهمی در ارتقای جایگاه شهر ایفا کنند؛ ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز در سال ۱۳۹۲ نسبت به کندی روند ساماندهی این زمینها تذکر دادهاند که بیانگر اهمیت این موضوع است.
استاندار آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای شورای شهر گفت: شورا میتواند با تصمیمگیریهای مؤثر، نخستین گامهای جدی را در مسیر توسعه ارومیه بردارد.
سهم پایین ارومیه از درآمد مالیات بر ارزش افزوده است
در ادامه این نشست، شهردار ارومیه با ارائه گزارشی از طرحهای در دست اجرا و برنامههای عملیاتی مدیریت شهری اظهار کرد: اجرای نهضت آسفالت بدون تمرکز بر مناطق خاص آغاز شده و همچنان با جدیت ادامه دارد.
آیدین رحمانی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای بهبود وضعیت ترافیک افزود: پروژه زیرگذر شیخ صفیالدین اورموی (شورا - ورزش) سه ماه زودتر از موعد مقرر به بهرهبرداری رسید؛ همچنین علاوه بر کلنگزنی زیرگذر مادر، اجرای روگذر ارتش حسنی (میدان مخابرات) نیز در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: اجرای یوترنهای مسیر پل قویون و روگذر مادر و انجام ۱۴ طرح مطالعاتی در حوزه عمران شهری، زمینهساز برداشتن گامهای مؤثر و رو به جلو در توسعه ارومیه است.
شهردار ارومیه با اشاره به سهم پایین این شهر از درآمد مالیات بر ارزش افزوده گفت: با وجود اینکه ارومیه ۳۲ درصد جمعیت استان را در خود جای داده، تنها ۱۸ درصد از درآمد این محل به شهر اختصاص مییابد که امیدواریم این روند در آینده اصلاح شود.
در این جلسه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه نیز به بیان دیدگاهها و دغدغههای حوزه مدیریت شهری پرداختند.
