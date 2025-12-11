https://mehrnews.com/x39QKb ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸ کد خبر 6686107 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۸ بسته خبری شبانه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6686107 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری بیستم آذر ماه خبرگزاری مهر استان کردستان بسته خبری شبانه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه استان همدان بسته خبری شبانه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری شبانه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما