۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۴

مسمومیت با گاز منواکسید کربن در سرچنار بویراحمد؛ ۲ نفر مصدوم شدند

یاسوج-رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد از مسمومیت ۲ نفر با گاز منواکسید کربن در سرچنار بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در منطقه سر چنار بویراحمد خبر داد و گفت: ظهر جمعه گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد اعلام که در این رابطه تیم عملیاتی اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که متأسفانه ۲ نفر در این حادثه دچار مسمومیت شده‌اند که با اقدامات اولیه درمانی در محل هر دو نفر نجات یافته و از انتقال به مرکز درمانی امتناع کردند و ترجیح دادند در محل بمانند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد به آمار کلی مسمومیت‌های ناشی از گاز در استان اشاره کرد و گفت: با احتساب این ۲ مورد جدید، آمار کلی مصدومان ناشی از گازگرفتگی در استان تا این لحظه به ۱۱۵ نفر رسیده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، نهایت دقت را به عمل آورده و با بررسی منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب منازل، از بروز حوادث مشابه و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.

