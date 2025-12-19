مسمومیت با گاز منواکسید کربن در سرچنار بویراحمد؛ ۲ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از وقوع حادثه مسمومیت با گاز منواکسید کربن در منطقه سر چنار بویراحمد خبر داد و گفت: ظهر جمعه گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونواکسید کربن به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد اعلام که در این رابطه تیم عملیاتی اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که متأسفانه ۲ نفر در این حادثه دچار مسمومیت شده‌اند که با اقدامات اولیه درمانی در محل هر دو نفر نجات یافته و از انتقال به مرکز درمانی امتناع کردند و ترجیح دادند در محل بمانند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد به آمار کلی مسمومیت‌های ناشی از گاز در استان اشاره کرد و گفت: با احتساب این ۲ مورد جدید، آمار کلی مصدومان ناشی از گازگرفتگی در استان تا این لحظه به ۱۱۵ نفر رسیده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به برودت هوا و استفاده از وسایل گرمایشی، نهایت دقت را به عمل آورده و با بررسی منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب منازل، از بروز حوادث مشابه و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند.