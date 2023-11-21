آخرین جزییات بارش شدید و امدادرسانی در ۷ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش سازمان امداد و نجات، آخرین جزئیات امدادرسانی در سیل و آبگرفتگی در استان‌ها از دو روز گذشته به شرح زیر است:

امدادرسانی ۱۵ تیم عملیاتی در ایلام

بر اثر شدت بارندگی از روز گذشته، شهرستان‌های ایلام، ایوان، چرداول و ملکشاهی دچار سیلاب شده و امدادگران هلال‌احمر در این مناطق در آماده باش کامل بودند.

با اعلام گزارش آبگرفتگی، ١٥ تیم سیلاب به محل اعزام و ضمن امدادرسانی به ١٥٨ حادثه‌دیده، گل و لای ١٦ باب منزل مسکونی را هم تخلیه کردند.

امدادگران همچنین ٦ دستگاه چادر امدادی، ۱۶۳ تخته پتو، ۵۹ تخته موکت، ۱۲۰ کیلوگرم نایلون و ۱۰ شعله والور بین حادثه‌دیدگان توزیع کردند.

بارش برف در کوهرنگ

بر اثر شدت بارندگی در سطح استان چهارمحال و بختیاری و بارش برف در شهرستان کوهرنگ، وضعیت نارنجی اعلام و شهرستان‌های استان به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

امدادرسانی به ۸ نفر در آبگرفتگی منازل لرستان

با شدت بارندگی‌ها در سطح استان و آبگرفتگی در شهرستان پلدختر، تیم‌های امدادی در آمادگی کامل هستند و یک تیم سیلاب به همراه یک خودرو عملیاتی و ۲ لجن کش برای تخلیه گل و لای از ٢ باب منزل اعزام شدند. در این حادثه به ۸ نفر امدادرسانی شده است.

آبگرفتگی معابر در اهواز

بر اثر بارندگی شدید در سطح استان خوزستان، شهرستان‌های اهواز، بهبهان و ماهشهر دچار آبگرفتگی معابر شده و تیم‌های امدادی در تمام شهرستان‌های استان به حالت آماده‌باش درآمدند.

همچنین ۶ تیم عملیاتی امدادی مناطق آبگرفته در اهواز در محله‌های (کیانپارس، رسالت، سپیدار، شهرک دانشگاه، باغ شیخ را ارزیابی کردند.

بارندگی شدید در ۴ شهر کهگیلویه و بویراحمد

بارندگی شدید در سطح شهرهای یاسوج، باشت، گچساران و دهدشت ادامه دارد و تیم‌های امدادی هلال‌احمر استان در آماده‌باش کامل برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان احتمالی هستند.

آماده‌باش هلال‌احمر در بوشهر

سطح شهرهای گناوه، دیلم، دیر و بوشهر، شاهد بارندگی شدید است و هلال‌احمر در شهرستان‌های استان به حالت آماده‌باش درآمده است.

اعزام یک تیم عملیاتی به روستای حسن‌آباد در استان فارس

بارش‌ها به صورت پراکنده در سطح استان فارس ادامه دارد و هلال‌احمر استان ضمن آماده باش کامل، یک تیم عملیاتی سیلاب به همراه یک خودرو برای ارزیابی و امدادرسانی احتمالی در آبگرفتگی به شعبه بختگان، روستای حسن آباد اعزام کرده است.