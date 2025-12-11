  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

تعویض ۳ ترانس سوخته برق در بویراحمد؛پایداری برق با ۱۰ تیم عملیاتی

یاسوج-مدیرامور برق ناحیه بویراحمد از پایداری شبکه برق این شهرستان در طول بارندگی ۲۴ ساعت گذشته با ۱۰ تیم عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فریدونی گفت: از شروع بارندگی تاکنون ۳ دستگاه ترانسفورماتور بر اثر صاعقه و رعد و برق سوخت که بلافاصله تیم‌های عملیاتی نسبت به تعویض ترانس‌ها و برقدار کردن مناطق تحت پوشش آن اقدام کردند.

وی افزود: در مواردی که فیدرها دچار آسیب شده بود در کمتر از ۲۰ دقیقه نسبت به حل مشکل و پایداری شبکه اقدام شد.

مدیر ناحیه برق بویراحمد تصریح کرد: گزارش‌هایی از اختلال در برق تک مشترکان هم داشتیم که ۱۰ گروه عملیاتی در سطح شهرستان و اتفاقات توابع، برای برطرف کردن این مشکلات در آماده باش هستند.

فریدونی یادآوری! شد: برق شهرستان بویراحمد در شرایط پایدار قرار دارد و از ۲۴ ساعت قبل از بحران تا پایان وضعیت هشدار، تمامی همکاران به صورت شبانه روزی پای کار هستند.

کد خبر 6685834

      باسلام متاسفم برای ادارت دولتی بخصوص در شهرستان کهگیلویه دهدشت و توابع ان در اولین بارش باران کوچک برق هر دقیقه قطع وصل می شود نشانه مدیریت نادرست بحران است در مقابل حوادث طبیعی

