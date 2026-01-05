  1. استانها
یعقوبی: حریق اتوبوس در آزادراه تبریز–زنجان بدون مسافر و تلفات بود

بستان‌آباد- فرماندار بستان‌آباد با اعلام خبر مهار کامل حریق یک دستگاه اتوبوس در آزادراه پیامبراعظم (تبریز-زنجان)، بر ضرورت بازدیدهای فنی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول یعقوبی روز دوشنبه ضمن تأیید این حادثه گفت: شب گذشته یک دستگاه اتوبوس در مسیر اتوبان تبریز-زنجان، حوالی بعد از تونل شیبلی، دچار حریق شد. خوشبختانه این اتوبوس فاقد هرگونه مسافر بود و هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیتی در پی این آتش‌سوزی گزارش نشده است.

وی در تشریح علت حادثه افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه و تکمیلی کارشناسان حاضر در محل، علت اصلی آتش‌سوزی، صرفاً نقص فنی در سیستم داخلی اتوبوس بوده است که متأسفانه منجر به شعله‌ور شدن آن شده است.

فرماندار بستان‌آباد با قدردانی از سرعت عمل دستگاه‌های امدادی اظهار داشت: عملیات اطفا حریق به صورت مشترک و کاملاً هماهنگ توسط تیم‌های آتش‌نشانی بستان‌آباد و تبریز انجام شد. حضور به موقع و همکاری مؤثر این دو واحد سبب شد تا آتش در کمترین زمان ممکن مهار شده و از خسارت‌های بیشتر جلوگیری به عمل آید.

فرماندار بستان آباد در پایان ضمن تشکر از زحمات نیروهای امدادی و خدماتی، به رانندگان و مالکان وسایل نقلیه عمومی توصیه کرد: بازرسی‌های فنی دوره‌ای و رفع هرگونه نقص فنی در خودروها، اصلی‌ترین راهکار برای پیشگیری از وقوع چنین حوادث ناگواری در جاده‌ها و حفظ ایمنی عمومی است.

