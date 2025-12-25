به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی محمدزاده روز پنجشنبه در جمع مسئولان کانونهای جوانان و دانشجویان مراغه اظهار کرد: جوانان و دانشجویان داوطلب بازوان توانمند هلالاحمر در عرصهها مختلف خدمترسانی به مردم عضویت دارند.
وی اضافه کرد: برگزاری دورههای مقدماتی هوش مصنوعی، کنگره جوانان، دادرس پیشرفته در زمینه آواربرداری، اسکان اضطراری برای داوطلبان جوان در کشور برگزار خواهد شد.
معاون جوانان و دانشجویی جمعیت هلالاحمر افزود: امسال دورههای آموزشی هوش مصنوعی برای ۸۰۰ نفر و کنگره جوانان نیز با شرکت ۳۰۰ نفر برگزار خواهد شد.
عباسعلی محمدزاده در ادامه گفت: آذربایجان شرقی از استانهای فعال در زمینه آموزش و خدمترسانی و حوادث در کشور است.
نظر شما