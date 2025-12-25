  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

محمدزاده: بیش از ۳میلیون جوان در جمعیت هلال‌ احمر کشور عضو شده‌اند

محمدزاده: بیش از ۳میلیون جوان در جمعیت هلال‌ احمر کشور عضو شده‌اند

تبریز- معاون جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جوان در سراسر کشور عضو این جمعیت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی محمدزاده روز پنجشنبه در جمع مسئولان کانون‌های جوانان و دانشجویان مراغه اظهار کرد: جوانان و دانشجویان داوطلب بازوان توانمند هلال‌احمر در عرصه‌ها مختلف خدمت‌رسانی به مردم عضویت دارند.

وی اضافه کرد: برگزاری دوره‌های مقدماتی هوش مصنوعی، کنگره جوانان، دادرس پیشرفته در زمینه آواربرداری، اسکان اضطراری برای داوطلبان جوان در کشور برگزار خواهد شد.

معاون جوانان و دانشجویی جمعیت هلال‌احمر افزود: امسال دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی برای ۸۰۰ نفر و کنگره جوانان نیز با شرکت ۳۰۰ نفر برگزار خواهد شد.

عباسعلی محمدزاده در ادامه گفت: آذربایجان شرقی از استان‌های فعال در زمینه آموزش و خدمت‌رسانی و حوادث در کشور است.

کد خبر 6701914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها