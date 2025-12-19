به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با تأکید بر اینکه حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از نقد نیست، گفت: نقد دلسوزانه، کارشناسی و راه‌حل‌محور لازم است و دستگاه‌های نظارتی نیز باید وظایف خود را انجام دهند، اما این نقد باید در کنار حمایت علنی از اصل دولت صورت گیرد.

وی با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر اتحاد، انسجام و حمایت از دولت، خاطرنشان کرد: حمایت از دولت یک منطق کلان و راهبردی در حکمرانی است؛ زیرا دولت مرکز ثقل اداره کشور محسوب می‌شود و تضعیف آن، تضعیف کل کشور است.

اصلاح قیمت بنزین یک ضرورت ملی است

حسینی با اشاره به موضوع اصلاح قیمت بنزین، آن را یک ضرورت ملی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از یارانه پنهان بنزین به مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌رسد و اصلاح این روند، در صورت همراهی با حمایت‌های معیشتی و شفافیت دولت، می‌تواند به عدالت بیشتر و کاهش فشار اقتصادی منجر شود.

امام جمعه زنجان تأکید کرد: اصلاحات در حوزه سوخت باید همزمان با توسعه حمل‌ونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده و سیاست‌های غیر قیمتی دنبال شود و صداقت و شفافیت دولت در این مسیر، همراهی مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را به ایفای نقش مؤثر در اطلاع‌رسانی و تبیین مسائل اقتصادی دعوت کرد و از تلاش‌های دستگاه‌های خدمات‌رسانی استان قدردانی کرد.

حسینی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، ماه مبارک رجب را فرصتی طلایی برای خودسازی، استغفار و بازگشت به خدا دانست و اظهار کرد: هیچ‌کس نباید خود را از استغفار بی‌نیاز بداند و این ماه مقدمه‌ای برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان است.

وی با تبیین آیاتی از سوره منافقون نفاق را پدیده‌ای مرتبط با دوران اقتدار اسلام عنوان و افزود: منافقان تلاش می‌کنند با نفوذ در صفوف مؤمنان و ایجاد تنگناهای اقتصادی، پایه‌های جبهه ایمان را تضعیف کنند، در حالی که قرآن تصریح می‌کند عزت، قدرت و پیروزی تنها از آنِ خدا، رسول او و مؤمنان است.

امام جمعه زنجان با تأکید بر نگاه توحیدی در زندگی فردی و اجتماعی گفت: اتکا به قدرت‌های غیرالهی نتیجه‌ای جز ذلت ندارد و مؤمنان راستین تنها باید به خداوند متعال تکیه کنند.

وی همچنین نزولات جوی اخیر را نتیجه دعا، توسل و توبه مردم دانست و افزود: در کنار استمرار دعاها، شکرگزاری واقعی نیز ضروری است؛ شکرگزاری‌ای که هم قلبی، هم زبانی و هم عملی باشد.

حسینی با استناد به بیانات امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه شکرگزاری را زمینه‌ساز افزایش نعمت عنوان و استفاده صحیح از نعمت‌ها، پرهیز از اسراف و انجام وظایف مردم و مسئولان در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آب و اصلاح الگوی مصرف را مصداق شکر عملی دانست.