به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک تجارت، در این آیین رونمایی که با حضور دکتر فرزین رئیس کل بانک مرکزی، دکتر شریعتمداری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و دکتر غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی برگزار شد، مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سهم حدود ۲۰ درصدی این بانک از حجم عملیات بین‌الملل نظام بانکی گفت: بانک تجارت همواره تلاش کرده تا در تامین مالی ارزی پروژه‌های پیشران کشور، سهم ویژه‌ای داشته باشد.

هادی اخلاقی فیض‌آثار در خصوص خدمت بانک تجارت در حوزه اوراق مرابحه ارزی، با تاکید بر تضمین این اوراق توسط صندوق توسعه ملی به منظور اطمینان بیشتر تصریح کرد: این اطمینان، سبب استقبال بیشتر مشتریان شده است؛ کمااینکه امروز شاهد هفتمین مرحله عرضه اوراق با امید اثرگذاری مثبت در اقتصاد کشور هستیم.

مدیرعامل بانک تجارت آثار هر مرحله از عرضه اوراق مرابحه ارزی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: تامین مالی‌های انجام شده با این اوراق، توسط نهادهای مختلف به خوبی مورد استقبال قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به همکاری‌های بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس، خاطرنشان ساخت: در مجموعه هلدینگ خلیج فارس، پروژه های بسیار مهمی برای اجرا وجود دارد که بانک تجارت در حال حاضر تامین مالی هفت پروژه را پذیرفته و در حال اجرای آن است.

اخلاقی تاکید کرد: اطمینان می‌دهیم تا پیش از پایان سال یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار تامین مالی این شرکت با استفاده از اوراق مرابحه ارزی به طور کامل انجام شود.

مدیرعامل بانک تجارت با بیان اینکه این بانک برای جذب تامین مالی ارزی با استفاده از اوراق مرابحه ارزی در حال بازاریابی است، تصریح کرد: بدون شک، با استفاده از ظرفیت این اوراق به نتایج ارزشمندی خواهیم رسید.

اخلاقی ادامه داد: با استفاده از خدمات جدید بانک تجارت، امکان پیاده‌سازی ابزارهایی مثل انتشار اوراق مرابحه ارزی، صندوق با درآمد ثابت ارزی و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص ارزی وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر اطمینان در تامین مالی ارزی ایجاد شود، امکان جذب منابع ارزی فراهم خواهد شد، تاکید کرد: محدودیت‌های بسیاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد؛ با این وجود اگر مجوزها به ما داده شود، می‌توانیم به سمت جذب سرمایه‌گذاری ارزی حرکت کرده تا به اقتصاد کشور کمک کنیم.

مدیرعامل بانک تجارت در خصوص نقش این بانک در پیش‌فروش ارز صادراتی شرکت‌های صادرات محور، با تاکید بر تاثیر مثبت این طرح در تامین ارز واردکنندگان و تامین مالی پروژه‌ها تصریح کرد: این طرح، سبب استقبال بیشتر مشتریان شده و اثرگذاری مثبت در اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت.

اخلاقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به همکاری‌های بانک تجارت و هلدینگ خلیج فارس، خاطرنشان کرد: تعاملات گسترده بانک تجارت با مجموعه هلدینگ خلیج فارس در حوزه‌های مختلف ارزی و ریالی در حال توسعه بوده و پیش فروش ارز صادراتی این شرکت‌ها یکی دیگر از جنبه‌های همکاری دو مجموعه خواهد بود.

گفتنی است، انتشار اوراق مرابحه ارزی با همکاری مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی، صندوق توسعه ملی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و بانک تجارت صورت خواهد گرفت.