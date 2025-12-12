تینو صالحی سرگرد «کلانتری ۱۱» شد؛ سریالی سیاسی اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «کلانتری ۱۱» به کارگردانی محمد اسفندیاری، با بازی تینو صالحی در نقش اصلی به مسائل اجتماعی می پردازد که در فضایی تک لوکیشن ساخته شده است.

این سریال درباره یک کلانتری است که به مواجهه با اتفاقات و رویدادهای شهر و فضای اجتماعی می پردازد و از اتفاقات سیاسی تا شورای شهر و حتی جنگ ۱۲ روزه در داستان های این سریال آمده است.

فصل اول را محمد اسفندیاری و فصل دوم را امین شجاعی ساخته و از محصولات خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ صدا وسیما است.

داستان سریال در لوکیشنی با نام «کلانتری ۱۱» در منطقه چهل رود که مکانی فرضی است می‌گذرد و فرمانده آن، سرگرد حسن جهانی پلیسی با رویکردی اجتماعی است که با حساسیت و احساس مسئولیت، جلوی هرگونه آسیب به جان و مال مردم، اعم از مشکلات محیط زیست، کمبود آب، ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل ایمنی معادن را می‌گیرد.

این سریال با بهره‌گیری از حدود ۲۰۰ بازیگر، شامل چهره‌های شناخته شده تلویزیونی، بازیگران رده دو و سه و همچنین معرفی استعدادهای تئاتر شهرستان‌ها، یک کارگاه استعدادیابی نیز محسوب می‌شود.

تینو صالحی نقش اصلی فیلم سینمایی «احمد» را بر عهده دارد که از هفته دیگر اکران آن در سینماها آغاز می شود و بعد از ۲ سال روی پرده سینماها می رود.