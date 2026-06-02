نگارش فصل دوم سریال «کلانتری ۱۱» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز سیمرغ، نگارش فصل دوم سریال تلویزیونی «کلانتری ۱۱» به سرپرستی محسن جهانی و با پژوهش محمد همتی آغاز شد. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پس از پایان مراحل نگارش فیلمنامه، فرایند پیش‌تولید این اثر برای آغاز ساخت فصل جدید کلید خواهد خورد.

فصل اول سریال «کلانتری ۱۱» محصول خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ (آرمان)، با تهیه‌کنندگی مشترک مجتبی احسانی و هاشم مسعودی و کارگردانی محمد اسفندیاری و امین شجاعی روی آنتن شبکه دو سیما رفت.

این سریال با ثبت رکورد بیش از ۱۰ میلیون بازدید در تلوبیون، از آثار پرمخاطب رسانه ملی بود و اکنون تیم تولید مسیر نگارش فصل دوم را پیش می‌برد.