منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حادثه واژگونی اتوبوس در منطقه ایلاندره سمیرم اظهار کرد: در این حادثه متأسفانه سه نفر جان خود را از دست دادند که هویت دو نفر از آنان شناسایی شده است.
وی افزود: حسین آذرنوشکمکراننده و رضا مادیجو از مسافران اتوبوس از جمله متوفیان این حادثه هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: یکی دیگر از جانباختگان این سانحه، نوجوانی ۱۳ ساله است که به دلیل نداشتن مدارک هویتی، روند شناسایی وی همچنان توسط مراجع ذیربط در حال انجام است.
شیشهفروش با بیان اینکه بررسی علل وقوع حادثه در دست انجام است، تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی پس از نهایی شدن بررسیها و اعلام نظر کارشناسان، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
