شناسایی 114 واحد آلاینده زیست محیطی در آذربایجان غربی/ معرفی صنایع آلاینده به امور مالیاتی

سعید پسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی 114 واحد آلاینده در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرای تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی، تولیدی، زیربنایی و خدماتی در صورت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان صنعت آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.

وی از پلمپ 3 واحد آلاینده زیست محیطی در ارومیه در این راستا با اخذ دستور قضایی خبر داد و اظهار داشت: در راستای جلوگیری از ایجاد آلودگیهای زیست محیطی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان از فعالیت سه واحد آلاینده شامل دو واحد کارواش خودروهای سواری ویک واحد تانکرسازی در ارومیه جلوگیری شد.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت غیر اصولی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان را عوامل اصلی پلمپ و جلوگیری از فعالیتهای این واحدهای متخلف دانست و افزود: با کسب دستور قضایی توسط واحد امور حقوقی این واحدها تعطیلی که در صورت تایید رفع آلودگی توسط کارشناسان واحدها بازگشایی می شوند.

پسیان تداوم حرکت صنایع با توجه به آلودگی های زیست محیطی برای جلوگیری از بروز بحران جهت نیل به استانداردهای بین المللی تعیین شده را با توجه به آلودگیهای زیست محیطی ضروری دانست و گفت: توجه ویژه به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی توسط مدیران واحدهای صنعتی هم ضروری است.

وی با اعلام اینکه کارشناسان بخش معاونت فنی بطور سرزده و بدون هماهنگی قبلی به منظور بررسی معضلات زیست محیطی و آلودگیهای زیست محیطی از واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی بازدید می کنند، ادامه داد: واحدهای صنعتی که ضوابط و استاندارد های زیست محیطی را رعایت نمی کنند، در صورت ادامه روند عدم رعایت ضوابط زیست محیطی، برای متخلفین اخطاریه مبنی بر رفع آلودگی در مهلت قانونی تعیین شده صادر می شود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اینکه در صورت عدم رفع آلودگی اسامی واحدهای آلاینده به مراجع قضایی معرفی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری می شود، گفت: بالغ بر یک هزار و 400 مورد پایش زیست محیطی توسط کارشناسان محیط زیست آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون انجام شده، همچنین طرح پایش و نمونه برداری از رودخانه ها جهت شناسایی و وضعیت آلایندگیها و رفع ضرر و زیان احتمالی از بابت تخریب محیط زیست و حفظ سلامتی مردم با نصب 73 ایستگاه اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد 9 ایستگاه برای پایش رودخانه ارس، 8 ایستگاه پایش رودخانه شهرچایی ارومیه، 15 ایستگاه پایش رودخانه سیمینه رود، 7 ایستگاه پایش مهاباد چای، 6 ایستگاه پایش قطور چای خوی، 6 ایستگاه پایش زرینه رود در میاندوآب و 5 ایستگاه پایش نازلوچای در ارومیه نصب شده، گفت: همچنین 5 ایستگاه برای پایش رودخانه زاب، 4 ایستگاه پایش رودخانه زنگمار در ماکو، 4 ایستگاه پایش رودخانه باراندوز چای ارومیه و 4 ایستگاه پایش رودخانه گدار نقده راه اندازی شده است.

پسیان از الزام کارخانجات سیمان آذربایجان غربی به ارائه برنامه جامع مدیریت زیست محیطی معادن خبر داد و گفت: 4 کارخانه تولیدی سیمان خاکستری و سفید در استان فعال بوده که برداشت مواد معدنی از محدوده های واگذار شده در صورت عدم مدیریت زیست محیطی می تواند باعث تخریب منابع طبیعی در ابعاد وسیع شود.

وی با اشاره به اینکه بر این اساس برنامه پایش و مدیریت زیست محیطی استحصال مواد معدنی و نظارت بر اقدامات انجام یافته اقدام ضروری و در جهت جلوگیری از تخریب زیست محیطی است، یادآور شد: در راستای اجرای تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی، تولیدی، زیربنایی و خدماتی در صورت عدم رعایت ضوابط زیست محیطی به عنوان صنعت آلاینده به سازمان امور مالیاتی معرفی می شوند.