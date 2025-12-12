به گزارش خبرنگار مهر از دبی، حسن ختام روز پایانی مسابقات پاراوزنهبرداری با حضور وزیر ورزش در سالن بازیها، رکوردشکنی ملیپوشان کشورمان کسب دو طلای رضا عنایت الهی و امیرعلی اسحاق نیا همراه بود.
رضا عنایت اللهی در سنگینوزن ( ۱۰۷ کیلوگرم) با مهار وزنه ۲۰۵ کیلوگرم در رده سنی جوانان رکورد جدید جهانی را به نام خود ثبت کرد. نماینده کشورمان در حرکت نخست خود نیز موفق به مهار وزنه ۱۹۷ کیلوگرم شده بود.
در دسته فوق سنگین (مثبت ١٠٧ کیلوگرم) نیز امیرعلی اسحاقنیا با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرم در حرکت چهارم، رکورد ردهی سنی نوجوانان جهان را شکست و به عنوان قهرمانی دست یافت.
اسحاقنیا در سه حرکت نخست خود به ترتیب موفق به مهار وزنههای ۱۵۸، ۱۶۵، ۱۶۸ شده بود.
حضور احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان و غفور کارگری، رئیس کمیته ملی پارالمپیک در سالن محل برگزاری بازیهای پاراوزنهبرداری هم اتفاق ویژه و روحیه بخشی برای ملیپوشان کشورمان بود.
