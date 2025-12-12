  1. استانها
فرزندآوری سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است

اهواز ـ استاندار خوزستان، در همایش «نفس» (نجات فرزندان سقط) در اهواز، فرزندآوری را سرمایه‌ای راهبردی برای اقتدار ملی و امنیت آینده کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز جمعه در این همایش گفت: سقط جنین، هم‌سنگ قتل نفس و یکی از گناهان کبیره است و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی، قتل یک انسان بالغ با سقط یک جنین، از حقوق یکسانی برخوردار است.

استاندار خوزستان با تاکید بر توکل به وعده الهی در روزی‌رسانی خطاب به خانواده‌ها اظهار داشت: خداوند می‌فرماید «قطع نفس نکنید». مطمئن باشید، توکل داشته باشید؛ روزی آن‌ها با خداست و او آن‌ها را اداره می‌کند. شما با نجات فرزندان، دقیقاً در مسیر یک امر الهی حرکت و برنامه‌ریزی می‌کنید.

موالی‌زاده، جمعیت را یکی از مؤلفه‌های اساسی قدرت ملی خواند و افزود: مقام معظم رهبری با یک دوراندیشی خاص بر این نکته تاکید و راهبرد حفظ و تقویت جمعیت را تبیین فرمودند.

وی به تجربه برخی کشورهای صنعتی اشاره کرد و گفت: کشورهایی مانند ژاپن با پیری جمعیت و یا چین با رشد منفی مواجه شده‌اند و اکنون در پی جبران این اشتباه راهبردی هستند، زیرا به خوبی دریافته‌اند که جمعیت رکن اقتدار ملی است.

وی با مرور سیاست‌های گذشته داخلی ادامه داد: ما در سال‌های ابتدایی انقلاب بر «تعداد فرزند کمتر» تمرکز کردیم، اما اکنون می‌بینیم که ادامه این روند، ما را در آینده با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: بحث جمعیت یک بحث راهبردی است و باید افق جلوتر را نگریست. باید برنامه‌ریزی کنیم که ده یا بیست سال دیگر، آیا نیروی کار، نیروهای خلاق و متخصص کافی در همه زمینه‌ها خواهیم داشت؟

موالی‌زاده بیان کرد: حفظ یک جنین، آورده‌ای برای اقتدار ملی و رشد و توسعه کشور است. این عمل در نگاه راهبردی آینده‌ساز، گره می‌خورد.

وی گفت: هر یک از این کودکان می‌تواند در آینده فردی نام‌آور در تراز ملی یا جهانی باشد؛ فرزند متعلق به خانواده، جامعه و کشور است و امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد.

    • IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      مگه کسی میتونه دیگه با این شرایط زن بگیره که شما به فکر بچه باشین
    • فواد IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      هرکی ازدواج ویافرزندآوری کندبیچاره خواهدشد
    • IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      انتطاربچه هم دارید خواهرمن ازدواج کرد شوهرش ازخونه بیرونش کردتوشب باتحقیرقانون عدم تمکین برای خواهرم زدوتمام حق وحقوقش رو ازش گرفت شوهرش حتی کارت یارانه که دست خواهرم بود وهم سوخت مگه قانون پشت خواهرم که ضعیف بوددراومدکه الان انتظارداره بچه بیاریم
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      استاندار گرامی و باهوش با این شرایط که شما برای مردم به وجود آوردین مگه کسی از پس مخارج خودش بر میاد که بخواد ازدواج کنه یا بچه دار بشه.
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سلام و احترام من الان ۴ تا بچه دارم ۱۹ ..۱۴ ..۱۰ و ۸ ساله ...دولت چه کمکی به من کردن...چه حمایتی...الحمدلله هرروز هم همه چیز سر به فلک میکشه

