به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته نماز جمعه یاسوج با تأکید بر تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات، گفت: عمل به واجبات الهی، کلید رهایی از نفسانیات و خلقوخوی فرعونیِ نهفته در درون انسان است.
وی افزود: اگر بخواهیم از وسوسهها و اخلاق فرعونی نجات یافته، تسلیم امر خدا باشیم و نقض عهد نکنیم، راهش انس با نماز، قرآن و ذکر است.
امام جمعه یاسوج تصریح کرد: اینکه در شبانهروز چند نوبت نماز میخوانیم و در هر نماز بارها از خدا طلب هدایت میکنیم، نشان میدهد که خطر همواره در کمین است.
وی یادآور شد: زندگی بشر مانند رانندگی با سرعت بالا است که اگر لحظهای غفلت کند، حادثهای هولناک رخ میدهد بنابراین باید همواره حواسمان به اعمال و رفتارمان باشد.
آیت الله حسینی در ادامه به مناسبتهای هفته و ۲۵ آذر روز پژوهش اشاره کرد و گفت: پژوهش و تحقیق از ارکان رشد علمی، توسعه و تحول در حوزههای مختلف است و کشوری که خواهان پیشرفت است باید به محققان و پژوهشگران خود توجه ویژهای داشته باشد.
وی همچنین با تبریک روز حملونقل به رانندگان، ادامه داد: حمل و نقل امروز مهمترین رکن در امور اقتصادی و تجاری است و اگر رانندگان نباشند، رونق بازار و کسب و کار از حرکت میایستد.
نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد به روز جهانی عاری از خشونت و افراطیگری اشاره و بیان کرد: اگر به آموزههای وحیانی و دستورات الهی عمل کنیم، جهان سرشار از صلح و صفا خواهد شد زیرا در زمان پیامبر اسلام (ص)، ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکردند و نباید اختلافات دینی و مذهبی به خشونت بینجامد.
وی با اشاره به اینکه همه ادیان الهی میتوانند در صلح و صمیمیت در کنار هم زندگی کنند، گفت: خشونت از نگاه دینی جایگاهی ندارد و آنچه گاهی رخ میدهد ناشی از بدفهمی و برداشت غلط از متون دینی است
محکومیت خشونتهای جهانی و نقش استعمار
آیتالله حسینی آمریکا را عامل خشونت در جهان را برشمرد و بیان کرد: امروز تمام خشونتهای جهان یک طرفش آمریکا است زیرا این دزد دریایی در گذشته ثروت ملتها را غارت کرد و امروز نیز ادامه میدهد.
وی با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی و کشورهای متحدشان نمیگذارند بشر در آسایش زندگی کند، افزود: چه دلیلی دارد که مردم غزه و فلسطین در خون بغلتد زیرا ویرانهای که در شهر ایجاد شده، تاریخی و معادل چندین بمب هستهای تخریب به بار آورده است.
امام جمعه یاسوج یاد شهید آیتالله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه را گرامی داشت و افزود: انقلاب اسلامی محصول همکاری حوزه و دانشگاه است و این ویژگی، آن را در میان انقلابهای جهانی منحصر به فرد کرده است.
حوزه و دانشگاه دو بازوی قدرتمند ایران
وی با بیان اینکه امروز نیز پیشرفت و مقاومت کشور مرهون همکاری این دو نهاد است، ادامه داد: حوزه و دانشگاه دو بال پرواز و دو بازوی قدرتمند ملت ایران هستند که در کنار هم میتوانند مشکلات را حل کنند.
آیتالله حسینی بیان کرد: در جنگ اخیر ۱۲ روزه شاهد بودیم که دانشمندان در کنار فرماندهان نظامی هدف قرار گرفتند و به شهادت رسیدند که نشان از همراهی این دو قشر دارد.
وی با قدردانی از نعمت بارش باران، گفت: شکرگزار رحمت الهی هستیم ما شایسته این نعمتها نیستیم و اگر خدا با عدالتش رفتار کند، همه باختهایم اما به فضل و رحمت او امید داریم و امیدواریم همچنان بارش رحمت الهی بر کشور ایران ببارد.
