حضور در تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب، نمایش اقتدار و وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه یاسوج، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: سعادت دنیا و آخرت انسان در سایه تقوا، انجام واجبات و ترک محرمات حاصل میشود و بسیاری از مشکلات بشر نیز نتیجه فاصله گرفتن از تقوای الهی است.
وی با اشاره به ۱۲ تیر، سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷، این حادثه را نمونهای از «جنایتهای آمریکا» دانست و گفت: در این حادثه ۲۹۱ سرنشین هواپیما، از جمله ۶۶ کودک، جان خود را از دست دادند.
امام جمعه یاسوج با مرور برخی اقدامات نظامی آمریکا در کشورهای مختلف، مدعی شد که این کشور در طول تاریخ خود مرتکب جنایتهای متعددی علیه ملتها شده و همواره تلاش کرده است با فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی کشورهای مستقل را تحت سلطه خود قرار دهد.
وی با اشاره به مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارهای خارجی، افزود: ملت ایران با وجود تحمل خسارتهای فراوان، در برابر آمریکا ایستادگی کرده و استقلال و عزت خود را حفظ کرده است.
آیت الله حسینی همچنین با گرامیداشت روز قلم، این نعمت الهی را ابزاری برای هدایت، رشد علمی، فرهنگی و اخلاقی جامعه دانست و تصریح کرد: قلمی ارزشمند است که در مسیر حق، عدالت، معنویت و هدایت انسانها حرکت کند، نه آنکه در خدمت انحراف، استعمار و استکبار باشد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به مراسم تشییع پیکر رهبر معظم انقلاب اختصاص داد و با تأکید بر اهمیت حضور مردم در این مراسم، اظهار کرد: این حضور گسترده، ادای احترام به مرجعیت دینی، ولایت فقیه، مقام شهادت و سالها مجاهدت و رنجهای رهبر معظم انقلاب خواهد بود.
امام جمعه یاسوج ادامه داد: مراسم تشییع، پیام روشنی از اقتدار، انسجام و وحدت ملی به دشمنان جمهوری اسلامی ایران مخابره میکند و نشاندهنده پایبندی مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به فضیلت حضور در تشییع مؤمنان از منظر روایات اسلامی، گفت: در احادیث، ثواب و پاداش فراوانی برای شرکت در مراسم تشییع ذکر شده است و بدون تردید حضور در تشییع شخصیتهای بزرگ دینی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
آیت الله حسینی از برنامهریزی برای اعزام جمعی از مردم استان به این مراسم خبر داد و افزود: امکانات لازم برای اعزام زائران و شرکتکنندگان پیشبینی شده و امیدواریم همه زائران در سلامت کامل در این مراسم حضور یافته و بازگردند.
وی در پایان از مردم خواست با حفظ وحدت، تقویت روحیه همدلی و پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی، در صحنههای مختلف از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی حمایت کنند.
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