  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۰

فرایند آموزش مدارس و دانشگاههای زنجان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

فرایند آموزش مدارس و دانشگاههای زنجان شنبه و یکشنبه غیرحضوری شد

زنجان- فرایند آموزش مدارس و دانشگاههای استان زنجان به صورت غیر حضوری در روزهای شنبه و یکشنبه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان اعلام کرد؛ با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش آموزان و دانشجویان عزیز و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار محترم، آموزش حضوری در همه مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان در روزهای شنبه و یکشنبه، بیست و دوم و بیست و سوم آذر ماه ۱۴۰۴ لغو و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد.

شایان ذکر است همه مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در سطح استان نیز در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.

کد خبر 6686532

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها