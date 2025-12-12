آموزش حضوری در مدارس گلستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه استانداری گلستان تمامی مدارس استان در ۱۴ شهرستان، فردا شنبه ۲۲ آذرماه دایر بوده و روند آموزش حضوری بدون تغییر ادامه می‌یابد.

بر اساس این اطلاعیه، رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی خانواده‌ها، دانش‌آموزان و فرهنگیان ضروری است. استفاده از تهویه مناسب، توجه به علائم اولیه بیماری و همکاری در گسست زنجیره انتقال، از مهم‌ترین توصیه‌های دستگاه‌های بهداشتی به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان عنوان شده است.

استانداری تأکید کرده است که سلامت دانش‌آموزان و تداوم آموزش حضوری نیازمند همراهی و مسئولیت‌پذیری تمامی شهروندان است.