خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بارش برف و باران که از ظهر روز گذشته شهرستان فریدن را فراگرفت، ضمن سفیدپوش کردن ارتفاعات، دستگاه‌های اجرایی را به آماده‌باش کامل کشاند و با اقدام سریع نیروهای امدادی و راهداری، محورهای ارتباطی بدون وقفه بازگشایی شد.

بیشترین بارش در بادجان ثبت شد

رئیس اداره هواشناسی فریدن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین داده‌های ثبت‌شده، اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی طی شبانه‌روز گذشته در ایستگاه بادجان با ۲۸ میلی‌متر باران و ۲۸ سانتی‌متر برف به ثبت رسیده است.

نوروز ملکی افزود: ایستگاه‌های سینگرد و سواران نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۹.۵ میلی‌متر بارندگی و ۱۴ و ۱۹ سانتی‌متر برف را گزارش کرده‌اند. مجموع بارش از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در سینگرد ۴۸.۵ میلی‌متر و در بادجان ۵۳.۶ میلی‌متر بوده است.

ملکی با اشاره به ثبت ۱۳ میلی‌متر بارندگی و ۲۲ سانتی‌متر برف در مرکز شهرستان، اضافه کرد: مجموع بارندگی شهر داران در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ تاکنون به ۴۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت، کاهش ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس اداره هواشناسی فریدن همچنین پیش‌بینی کرد با خروج تدریجی سامانه بارشی از روز شنبه، دمای هوا بین ۸ تا ۱۲ درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

اعزام ماشین‌آلات برف‌روب از شهرستان‌های معین انجام شد

بهرام خواجه سعیدی، فرماندار شهرستان فریدن و رئیس ستاد مدیریت بحران، با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در بازگشایی مسیرها، اعلام کرد: دستورات لازم برای اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات برف‌روب از شهرستان‌های معین صادر شده است.

وی گفت: این اقدام با هدف جبران کمبود احتمالی تجهیزات و بازگشایی سریع‌تر محورهای اصلی و روستایی انجام شده و هم‌زمان بخشدار و دبیر مدیریت بحران به دستور فرماندار، در حال رصد میدانی وضعیت جاده‌ها هستند.

از سفرهای غیرضروری خودداری شود

عباس نصیری، بخشدار بخش‌های مرکزی و زنده‌رود فریدن، با حضور میدانی در محورهای مواصلاتی، بر لزوم تسهیل عبور و مرور و امدادرسانی تأکید کرد و گفت: افزایش گشت‌های کمکی و حضور فعال‌تر عوامل امدادی و اجرایی در سطح جاده‌ها ضروری است.

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری، دهیاران و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، از شهروندان خواست به دلیل شرایط جوی نامساعد و نیاز برخی رانندگان به مساعدت، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت جاده‌ها **قابل تردد** است، اما رعایت کامل نکات ایمنی از سوی رانندگان الزامی است.

تردد در تمامی محورهای فریدن برقرار است

رئیس اداره راه و شهرسازی فریدن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشایی کامل تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی شهرستان پس از بارش برف سنگین خبر داد و گفت: در حال حاضر، تردد وسایل نقلیه بدون مشکل انجام می‌شود.

مظاهری با اشاره به مصرف بیش از ۱۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ‌زدگی جاده‌ها، از رانندگان خواست ضمن به همراه داشتن تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ، از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.