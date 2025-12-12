امام جمعه کنگان: مسیر اداره کشور در گرو همکاری و اتحاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به موضوع حمایت رهبر معظم انقلاب از دولت گفت: مسیر اداره کشور در گرو همدلی، همکاری و اتحاد مقدس است و مشی رهبری معظم انقلاب همواره حمایت از دولت‌های نظام است.

وی افزود: دولت‌ها مرکز ثقل پیشرفت کشور هستند و بودجه و شبکه مدیریتی کشور در اختیار دولت است و یکی از دلایل حمایت معظم له نیز جلوگیری از تضعیف قوه مجریه است.

خطیب جمعه کنگان به موضوع نقد از دولت نیز اشاره و عنوان کرد: نقد منصفانه و مشفقانه بنوعی حمایت از دولت است. محمودی گفت: بیان دلسوزانه نکات ضعف، همراه با راهکارهای اجرایی و عملی کمک به دولت است.

وی در پایان این بخش از خطبه‌ها افزود: البته باید مراقب بود در مبحث انتقاد آب به آسیاب دشمن نریزیم.

امام جمعه کنگان با تبریک میلاد کوثر قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها، امام امت، روز مادر و هفته زن و بیان فضائل و مناقب آن بزرگ بانو و مسئله زنان الگو بیان نمود: زن چنین قابلیت و شانیتی دارد که بتواند الگویی برای جامعه اسلامی باشد.

محمودی افزود: اگر زنان جهان بدانند اسلام چه جایگاهی برای زن قائل است گرایش به اسلام پیدا می‌کردند. وی در پایان این بخش از خطبه با اشاره به جایگاه و منزلت حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیت بی نظیر تاریخ است و در عظمت او همین بس که طبق فرمایش نبوی رضا و غضب خداوند در گرو رضا و غضب حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است.

خطیب جمعه به مسائل لبنان نیز گریزی زد و گفت: رژیم صهیونیستی با فشار به دولت لبنان به دنبال پروژه خلع سلاح حزب الله و نیز ایجاد شکاف بین حزب الله و دولت لبنان است که البته موفق نخواهد شد.

محمودی با گرامیداشت روز پژوهش بیان کرد: اساسی‌ترین نیازهای بشر برای رسیدن به پیشرفت و توسعه از کانال پژوهش است.

وی با تاکید بر ضرورت شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر کشور، استان و شهرستان عنوان داشت: مراکز علمی و دانشگاهی پژوهش را در کشور نهادینه کنند.

وحدت حوزه و دانشگاه از ضروریات کشور است

امام جمعه کنگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر مفتح و نکوداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: یکی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی وحدت حوزه و دانشگاه بود و امروز نیز جدایی حوزه و دانشگاه می‌تواند آسیبی برای کشور باشد که به فضل الهی و با تدبیر دلسوزان حوزه و دانشگاه این اتفاق نخواهد افتاد.

محمودی در پایان به گلایه مندی برخی از اعضای تعاونی مسکن کارکنان یکی از شرکت‌ها در حوزه مسکن تاکید کرد: هر گونه اقدامی از سوی دستگاه‌ها و یا کارکنان و دیگر افراد بایستی در مجرای قانون باشد.